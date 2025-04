Un aeródromo en Cáceres

Comenta Compartir

Cuando uno se decide a escribir una carta a la directora, lo más prudente es estar bien informado. Cáceres no pide un aeropuerto, aunque hace ... años se habló de esta posibilidad, pero se descartó. Lo que Cáceres está pidiendo a gritos, porque lo necesita, y porque es la única capital española que no lo tiene, es un aeródromo. La diferencia es importante aunque en ambos casos la cosa «va de aviones». Los aeropuertos se distinguen de los simples aeródromos en que necesariamente cuentan con ciertas instalaciones destinadas al uso comercial permanente.​ Y en otros detalles, como la longitud de las pistas etc.

¿Por qué lo quiere? Por muchos motivos entre los que pueden citarse: el transporte de científicos al CCMIJU o los viajes al extranjero de sus investigadores; crear una base del Plan Infoex para la prevención de incendios forestales; el transporte de órganos para trasplantes; para las empresas de paquetería de transporte urgente; como base para un servicio de aero-taxis; para atender al turismo cinegético; para las empresas de fabricación de aeronaves, ultraligeros etc. como Andi Aeronáutica, Airges etc.; para establecer escuelas de vuelo y que los cacereños no tengan que irse a otras comunidades a sacar el carnet de piloto... ¿Le parecen suficientes motivos? Pues vamos a olvidar las rivalidades y a unirnos todos en las reivindicaciones importantes.

