Adolescentes y violencia machista

Estamos viviendo en directo el juicio de Johnny Deep, siendo testigos de cómo era la relación del actor con su ex Amber Heard. Gracias al ... juicio, las voces negacionistas de la violencia machista se han alzado con la frase «la violencia no tiene género». No debemos descentrarnos, sobre todo cuando acabamos de conocer que el mayor aumento de la violencia machista fue en menores de 18 años creciendo un 30% el número de víctimas. No perdamos el foco en lo que de verdad importa, que es garantizar la protección de las víctimas y centrarnos en mejorar las herramientas en el ámbito de la educación.

