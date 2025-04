Adolescentes y salud mental

Comenta Compartir

Resulta imposible atravesar una etapa de transformación por excelencia como es la adolescencia sin la compañía de la inestabilidad psicológica. Lo confirma el estudio publicado ... por Unicef: cuatro de cada diez chavales entre 13 y 18 años reconocen problemas de salud mental, en un abanico que abarca desde el malestar a la depresión y que, en el caso de las autolesiones o los trastornos alimentarios, pueden derivar en consecuencias físicas y saltar a la edad adulta. Reconforta el menor prejuicio con que se afrontan los trastornos de compañeros o amigos, y el consiguiente retroceso de la estigmatización. Pero debe preocupar que un tercio de los que presentan síntomas de que algo anda mal opten por silenciarlos y que la mitad decidan no pedir ayuda. Y no lo hacen porque no saben dónde encontrarla. El informe incide en la necesidad de más orientadores y mejor formados en los centros educativos, así como en la deseable detección precoz en la sanidad o la enseñanza. La falta de medios en ambos ámbitos se suma a familias poco atentas o desbordadas. Y la única puerta que chicos y chicas encuentran abierta de par en par, el universo digital, añade a menudo referentes tóxicos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY