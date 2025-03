Comenta Compartir

Los versos me los recitaba mi abuela cuando me hacía el remolón en los estudios y argüía que aprobaría sin más la asignatura que tenía ... delante: «Admirose un portugués / al ver que en su tierna infancia / todos los niños en Francia / supiesen hablar francés...». El maravilloso epigrama 'Saber sin estudiar' al que me refiero lo escribió allá a finales el siglo XVIII Nicolás Fernández de Moratín (padre de Leandro) en una España aún imperial, donde los escritores como él, Cadalso, Iriarte o Lope de Ayala se reunían, exclusivamente, para hablar de toros, amores, teatro y versos en su lengua común, el español que, como los niños franceses el suyo, ellos manejaban desde la infancia. El mismo que gracias a las escuelas y universidades, creadas por ahora españoles denostados, se había extendido por medio mundo. Es muy posible que en aquellas charlas saltase alguna expresión bable o guanche pero con seguridad ninguno hacia reivindicaciones de inmersión lingüística.

Eran otros tiempos. Más tarde, hemos pasado de «exaltar la rica multiplicidad de las regiones» a un título VIII de la Constitución sobre las autonomías por donde se han colado, en pago a votos, transferencias capitales y curiosas leyes de inmersión lingüísticas, nacidas al amparo de desoladoras declaraciones electorales como «yo hablo catalán en la intimidad», llevándonos a necesitar sentencias judiciales para poder ejercer el derecho de recibir clases en español, el idioma de la nación en la que hemos nacido y vivimos. Es triste saber que nuestro idioma común esté en las carteras de los partidos, bien para su defensa o para su ataque, cuando debiera ser signo inviolable de España y paradigma de nuestra marcha en común. En esta hora, si el portugués de Moratín cruzase La Raya, habría de exclamar torciendo el mostacho: «Arte diabólica es que a los niños en España no se les enseña español».

Cartas a la directora