La administración municipal morala

Soy placentino pero me considero también moralo, llevo 18 años viviendo en este pueblo al que tanto quiero. No puedo decir lo mismo de Ayuntamiento ... de Navalmoral. Voy a poner los datos de mi relación urbanística con él: solicito licencia urbanística en julio de 2018. Se concede en enero de 2019. Eso sí primero pagas la fianza de 1.400 euros, posteriormente 5.700 euros de impuestos y licencia que, curiosamente, son todo facilidades para ser cobrados. Una vez acabada la casa en julio de 2020, solicito la devolución de la fianza de gestión de residuos, se devuelve después de un segundo escrito en abril de 2021 (me dijeron que era «devolución automática» una vez entregadas las facturas de pago de residuos). La otra fianza a pesar de dos escritos sigue pendiente diez meses después. Solicito licencia primera ocupación en julio de 2020 con la casa hecha, concedida 4 meses después. En diciembre de 2020 me quejo por escrito de que en mi calle hay poca iluminación, queja que reitero en abril, junio, agosto... y 9 meses después ¡milagro!, hay iluminación en la calle. Otro tema estrella en la relación de Administración con el ciudadano es la aplicación del Plan contra el fuego que la alcaldesa recordó en un bando en mayo de 2021. He tenido que comunicárselo a la Policía Municipal, numerosos escritos, denunciar en el cuartel de la Guardia Civil y acabar hablando con la primera edil para que aquellos señores que se creen que las leyes no van con ellos, hayan tenido que quitar los pastos y dejar de ponernos a los demás en peligro. No solo vamos a culpar del mal funcionamiento a los políticos, que es lo fácil. Vamos a ser claros porque hay funcionarios y funcionarios. No puede ser que aquellos que no cumplan con su trabajo se les ampare y se pierda su responsabilidad en el edificio municipal. Y no pasa nada. Es triste constatar que, cada vez que te tienes que relacionar con la administración municipal, tu primera reacción es un profundo suspiro previo a la cefalea que acompaña. Y como le dijimos a la alcaldesa en la reunión que mantuvimos con ella para desatascar todos los problemas que estábamos teniendo: «Que nosotros tengamos que venir aquí para pedir el arreglo de una farola, entre otros temas, es el fracaso de la relación entre la Administración y un ciudadano».

Cartas al director