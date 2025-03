No sé, el arsenal normal en alguien no muy versado en la lengua española, ¿pero ahora también son malos los adjetivos?

Dijo Feijóo en su insulso discurso que no ha venido a insultar. Hombre, no es lo que esperamos de un político. Tampoco que presuma de no hacerlo. De Cuca Gamarra, secretaria general del PP, dicen la cosa más extraordinaria que se puede decir de una persona. Parte de las virtudes que gustan a Feijóo y otros dirigentes del partido: «No usa adjetivos para calificar a la gente». Demonios. Una cosa es calificar a alguien como cojo, subnormal, gordo, calvo, idiota… No sé, el arsenal normal en alguien no muy versado en la lengua española, ¿pero ahora también son malos los adjetivos?

Cuando a Rosa María Calaf, todavía corresponsal en algún quinto pino, le iban quitando minutos en los telediarios, ella contraatacó disminuyendo los verbos en sus frases para hacerlas más cortas. Y se entendía todo. A veces los adjetivos no son necesario. A veces sí. En todo caso no es algo que echar a voleo, como algunos también hacen con las comas. Pero alguna vez habrá que usar adjetivos para las personas. No sé, como cuando Rajoy respondió a Zapatero que era «más peligroso un bobo solemne que un patriota de hojalata».

En su entrevista de 'A fondo' en 1976 Pla habló de adjetivos. «Yo he tratado de poner adjetivos detrás de los sustantivos. Y es la única cosa que he hecho en mi vida. Y por esto fumo, para buscar adjetivos. Yo pongo una puerta, ahora hay que buscar el color de esa puerta, la forma de esta puerta… Buscar el adjetivo exacto y, si lo encuentro, lo pongo. Raras veces se encuentra el adjetivo, pero si se encuentra, uno se puede ir a comer a casa. Comer una sopa, una tortilla y no envidiar nunca nada a nadie». Desde luego, yo no envidio a quien no usa adjetivos para calificar a la gente.