Adiós, septiembre

Aunque la conocida como 'Ley Celaá' de Educación se aprobó hace un año, en estas semanas está de nuevo de actualidad porque en el presente curso escolar comienzan a aplicarse en los centros algunos de los cambios que van a afectar a la promoción del ... alumnado de unos niveles a otros, así como a la obtención de títulos. Se trata de asuntos que despiertan especial interés en la sociedad.

Ya se está informando a las familias de que se elimina la convocatoria extraordinaria de exámenes que, en muchos territorios, entre ellos Extremadura, se realiza en septiembre. Por tanto, este año los alumnos que no superen alguna asignatura no tendrán que estudiar en verano. Otro cambio importante es que se podrá obtener el título de bachiller con una asignatura suspensa, siempre que no exista abandono por parte del alumno. Como muchos lectores conocen, antes de la pandemia era necesario superar todas las materias para obtener este título. Tras el confinamiento severo, que afectó al curso 2020-2021, se autorizó la expedición del título con una materia suspensa. No hubo polémica ya que, en general, todos los sectores recibieron de forma positiva esta medida dentro de un contexto excepcional.

En asuntos de promoción de curso, la nueva ley flexibiliza también algo que, desde hace muchos años, se viene aplicando en nuestro sistema educativo. Hasta ahora, y con algunos matices, si un alumno suspendía tres o más asignaturas se veía obligado a repetir curso. Con la nueva ley, la decisión de promoción o de repetición la tomará el equipo educativo, en base a determinados criterios. Los alumnos recibirán, así, una evaluación más individualizada y se prevé que se reducirá el porcentaje de alumnos que repiten curso.

Estos cambios ya están siendo debatidos y algunos sectores temen que las novedades repercutan en una bajada generalizada del nivel del alumnado, por el motivo de que los jóvenes aprendices no sentirán la necesidad de aprobar para promocionar.

Tras las muchas leyes que se han aprobado y derogado desde que comencé mi carrera docente, no siento estos temores. Hace tiempo que considero que todos estos matices –que si pongo o quito septiembre, que si se promociona con dos o con tres materias– en poco o nada afectan a la calidad de la educación. Los esforzados profesores seguirán en la tarea de enseñar lo mejor posible y exigir los contenidos curriculares. Y el alumnado, por su parte, seguirá intentando avanzar por el sistema educativo, más allá de la ley en vigor.

Afortunadamente, siempre contaremos con un amplio porcentaje del alumnado que se esforzará, exista o no convocatoria extraordinaria de septiembre, aumente o disminuya el número de suspensos para promocionar, porque sus objetivos están muy por encima de estos requisitos mínimos. Esta confianza me la proporciona el hecho de haber tenido la suerte de trabajar con muy buenos alumnos que progresaban con soltura, sin importar la moda educativa o el color del gobierno de turno.

Sin embargo, los detalles legislativos sí afectan de lleno al otro porcentaje del alumnado que trata de abrirse camino con más dificultades o menor autoexigencia. Las distintas respuestas que ofrezca la legislación, así como los medios humanos y materiales que se pongan a disposición de los centros, sí resultan relevantes en estos casos. Es fundamental decidir cómo se va a atender a los alumnos con dificultades y qué adaptación se va a realizar de los programas y de la evaluación. Las cifras indican que nuestro país abusa de la repetición de curso como solución que se aplica a todos por igual, cuando ya parece demostrado que es más positivo ofrecer otras vías y otras salidas.

Otro aspecto que me preocupa es la casuística que puede generar la aplicación de una evaluación más individualizada. Va a resultar difícil explicar al alumnado y a las familias que un joven o una joven no promociona con tres suspensos, pero su compañero, con el mismo número de evaluaciones negativas, sí lo hace. La administración tampoco tendrá fácil convencer a la sociedad de que la promoción dependerá del colegio y del equipo educativo. Puede suceder que los centros, en un intento de evitar revuelo y reclamaciones, acaben volviendo al modelo de establecer directrices iguales para todos.

En ámbitos tan sensibles como el de la educación resulta muy complejo aplicar criterios flexibles, por lo que se acaba tergiversando el espíritu que anima las reformas. Vemos deseable la individualización de los procesos, pero reclamamos el derecho a ser tratados por igual. Aunque puede que lo idóneo sea la atención personal, muchas veces la evaluación acaba resumiéndose en una serie de acuerdos comunes, no porque resulte lo más deseable sino porque se percibe como lo menos injusto.

Siempre me ha parecido muy complicado realizar una evaluación justa del alumnado. Mi experiencia es que todas las decisiones deben estar muy sopesadas para evitar confrontaciones. Comprendo el espíritu que subyace bajo el marco legislativo de la Lomloe e incluso comparto la flexibilización de la evaluación, la búsqueda de salidas para el alumnado que no alcanza el éxito y la atención personalizada. Ahora bien, desconfío de que los profesionales acertemos a realizar una evaluación tan compleja y tengo dudas acerca de que la sociedad entienda y acepte las decisiones.