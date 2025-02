Adiós al quiosquero de la esquina

Comenta Compartir

Es una lástima que veamos desaparecer de nuestros barrios los kioscos de prensa, un drama para tantas familias que dependían de él como medio de ... vida, así como para los vecinos que van a verse desprovistos de un referente utilidad y conveniencia, no solo por la prensa o las chucherías que despachaban, sino también por la cantidad de confidencias y cotilleos de todo tipo de los vecinos. Comentaba este pesar con mi querido primo y maestro Miguel Ángel Aguilar, que siempre me sorprende con alguna peculiar observación, y también lo hizo en este caso al relatarme que «su quiosquero» se ha reciclado y no para de emprender todo tipo de actividades para atraer clientes a su negocio, con iniciativas tan variopintas como hacer presentaciones de libros con aperitivo incluido. Según mi primo, presentó en dicho kiosco su último libro 'En silla de pista' y ha sido la presentación en la que ha firmado más ejemplares. Me parece una magnífica idea la de este quiosquero que espero sirva de inspiración para sus colegas, y también para la presentación de mi próximo libro de 10.000 cartas al director, que espero publicar en enero de 2023, pero tendré que hacerlo en alguna otra esquina porque el de la mía de toda la vida lo acaban de cerrar.

