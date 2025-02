Adiós Paco Requena

Comenta Compartir

Querido Paco Requena, los recuerdos inundan mi cabeza, los sentimientos me piden a gritos que me vacíe a través de unas simples palabras aunque será difícil expresar lo que fuiste, eres y serás siempre para mí. Te conocí siendo un niño, me cogiste de la ... mano cuando solo tenía 9 o 10 años y recorrimos juntos toda mi niñez, juventud y adolescencia. Gracias a lo que amaste y dedicaste una vida entera: el fútbol. Podría decir que fuiste mi entrenador de fútbol durante muchísimos años, pero mejor diría que fuiste mi padre futbolero y como tal me enseñaste lo mucho o poco que sé de fútbol, sin embargo, eso queda para mí en segundo plano porque me enseñaste cosas mucho más importantes, me diste consejos, muchos de los cuales he meditado y he aprendido. Esas vivencias, experiencias y consejos que de joven no aprecias y que bien me enseñaste, después la vida me fue haciendolos ver y siempre digo: qué razón tenías Paquillo... Han sido muchos viajes, convivencias, días de sol, lluvia y barro hasta las cejas que hemos compartido, muchos partidos y títulos, para mí siempre serás el mejor entrenador. Me quedará la pena de que no vengas a ver un partido de fútbol cuando mi hijo crezca, pero le intentaré enseñar todo lo que aprendí contigo dentro y fuera del terreno de juego. En fin Paco, sé que no son mucho estas palabras llenas de añoranza, sentimiento y tristeza en forma de lágrimas, pero simplemente me lo pedía el corazón. Solo yo sé lo importante que eres para mí, así que siempre te recordaré Paco. Mil gracias por todo lo que nos has dado a mí y a mi madre en forma de una bonita amistad, y mucho ánimo a tu familia, que la quiero mucho. Solo muere quién es olvidado, y yo nunca te voy a olvidar porque has sido parte de mi historia.

Temas

Cartas a la directora