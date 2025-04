Adiós a Luis García Paradells

Comenta Compartir

Se nos ha marchado de este mundo nuestro Luis García Paradells y la pena que me embarga ha terminado por paralizarme. Luis durante una temporada ... fue oposición en el ayuntamiento pacense, pero fue una oposición muy creativa. Gracias a él hoy Badajoz ha conservado el teatro López de Ayala y nunca se lo agradecimos bastante. No estoy lejos de acompañarle, y sin lugar a dudas es uno de esos días que no le importaría a uno estar junto a él. Jovial, simpático, extrovertido, nunca lo lloraremos bastante.

Cartas al director