Adiós a José Manuel Bueno

Han pasado doce días de su muerte y aún cuesta hacerse a la idea de que José Manuel Bueno haya desaparecido. Su fallecimiento a los ... 52 años, víctima de una leucemia, duele a los que de una u otra forma le hemos tratado. Por todo lo que le quedaba por vivir y por lo que había luchado.

Este maestro de profesión creó la Asociación Cívica en 2008 y desde entonces era su presidente. A través de la asociación, lo mismo denunciaban que las fuentes para beber no funcionaban en verano (y mandaban un informe con fotos, ubicaciones y fallos) que reclamaban un reconocimiento para el pacense más conocido. Si la avenida de Huelva tiene hoy el aspecto señorial que da la estatua del general Menacho, se lo debemos en gran parte al empeño de La Cívica. Y José Manuel Bueno fue el alma de la asociación que ahora afronta el reto de seguir adelante sin su presidente.

«Continuad con la labor que hemos llevado hasta ahora», le escribió a uno de sus compañeros a modo de despedida. Una marcha tan temprana le dejaba al bueno de José Manuel un listado de proyectos y reivindicaciones que ya no podrá cumplir.

Su ejemplo es, quizás, el mejor legado que deja para Badajoz. Una ciudad para la que invirtió muchas horas con el único afán de hacerla más amable y, de paso, contribuyó a despertar ese orgullo que ahora empieza a calar en Badajoz. Ahí queda el mosaico de Alfonso IX en el paseo del río como una de sus aportaciones. O la recreación de la Guerra de la Independencia. Cosas del destino, se celebró la primera edición de la Batalla de los Sitios solo unos días antes de que se marchara.

Mejorar Badajoz

Bueno es el ejemplo de pacense que trata de mejorar Badajoz sin interés por medrar personal ni políticamente. No tuvo afinidades con partidos y dirigió sus reclamaciones, fundamentalmente al Ayuntamiento, sin ir buscando un acta de concejal ni beneficiar a ninguna organización que no fuera la formada por todos los pacenses, independientemente a quien votaran. Puso su empeño individual en lograr beneficios colectivos. Eso no es habitual.

Como suele ocurrir, ha hecho falta que desaparezca para que el Ayuntamiento vaya a reconocer su trabajo. El pleno que se celebre mañana aprobará con la unanimidad de todos los concejales que su nombre forme parte del callejero, al igual que harán con Manuel Márquez, que fue presidente de la asociación Amigos de Badajoz y fundó la Asociación de Familiares de Extremeños con Trastornos de la Personalidad. Dos años después de su fallecimiento, a Manuel Márquez se le sigue recordando y valorando la aportación que hizo.

Ocurrirá igual con José Manuel Bueno, cuyo nombre ha quedado también inscrito entre los activistas de la ciudad que más hicieron por Badajoz. Qué pena que se haya ido tan pronto, con todo lo que le quedaba por aportar. Descanse en Paz.