Adiós a Jesús Galavís Reyes, columnista de HOY

Agapito Gómez Villa Sábado, 17 de junio 2023, 17:58 | Actualizado 20:11h. Comenta Compartir

No ha muchos días nos dejaba para siempre un hombre excepcional: bueno, sencillo, amable, ingenioso, educado, respetuoso, paciente, culto,... Si alguien con esas virtudes no ... es una persona excepcional, que venga Dios y lo vea. De Jesús Galavís Reyes estoy hablando. ¿El que escribía cosas tan ingeniosas en este periódico? El mismo. No conozco a nadie que concitase elogios tan unánimes como Jesús. Si acaso, mi adorado colega, Manuel Encinas, de quien heredé a Jesús como paciente, y como amigo, lo cual no tiene ningún mérito: Jesús era amigo de todo que se ponía a tiro. Aquí no vendría mal lo del Alberto Cortés, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, y todo eso. Pero yo creo que el espacio vacío es el que su falta deja en sus familiares más próximos. Los demás lo rellenamos con los recuerdos, que en el caso de Jesús no pueden ser más gratificantes.

No puedo hablar de Jesús como profesor de historia, porque nunca asistí a sus clases, pero no me extrañó nada cuando me enteré de que sus alumnos lo adoraban. Tampoco voy a hablar de su actividad como articulista: los lectores de este periódico saben de su visión absolutamente 'original' de todos los temas que trataba, en los que se traslucía su talento y sus muchos conocimientos, expuestos siempre con la sencillez y naturalidad que le eran consustanciales. De lo que sí puedo hablar, que para eso estoy aquí, es de su extraordinaria categoría personal. Se dice de siempre que a las personas se las conoce en las situaciones difíciles, que de fiesta todos somos estupendos. ¿Hay alguna situación más difícil que saberse afecto de una enfermedad que 'estadísticamente' conduce a la muerte? Pues bien, a lo largo de cuarenta y cinco años de ejercicio he podido comprobar que hay un escaso grupo de personas (la «inmensa minoría» de J. R. Jiménez) que en esas crudas, desgarradoras, horrendas, atroces circunstancias, son capaces de mantener la compostura, la cordura, la entereza. Jesús Galavís. Y sin más que decirte, se despide con un fuerte abrazo tu 'primo' Agapito (es que así nos tratábamos).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY