HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 9 de septiembre, en Extremadura?
Lecciones de abismo

Adiós, extraño

Alonso Guerrero

Martes, 9 de septiembre 2025, 23:10

Acaba de morir, a los 81 años, Rick Davies, el fundador y músico de Supertramp que más pudo parecerse a Roger Hodgson, y que a ... veces lo superó. Quienes vivimos el ascenso y la caída de Supertramp sabemos que supusieron una forma de cultura tan importante como Cioran, Beckett, Fitzgerald o Camus. Hicieron una música que colmaba la esperanza de lo que la vida tiene reservado a cualquier adolescente que quiera llegar a ser él mismo. Yo diría de ellos lo que dijo Harold Bloom de Shakespeare: no ha nacido ningún otro autor como él, ni nacerá. Es decir, el futuro no llegará a darnos un conjunto de músicos que interprete al hombre y a la época que le haya tocado vivir como ellos. De todas las reacciones que me produce la música actual, la más representativa es, sin duda, la de nostalgia. Cuando escucho a los actuales premios Grammy echo de menos la música que conformó mi crecimiento cultural, y que tanto tenía que ver con la fiebre del conocimiento, en lugar de suponer nada contra él, como ocurre ahora. Supertramp puso mensajes no a lo que sentíamos, sino a lo que pensábamos, y alguna de sus actuaciones constituyen hitos inolvidables, como la que se grabó en directo en el Pavillion de París en 1979. Los niños de entonces, que éramos adictos a 'Even in the quietest moments', a 'Downstream', que pensábamos siguiendo los acordes de 'Fool's overture' y mantuvimos nuestros momentos de soledad, nuestra habitación propia escuchando durante horas 'Goodbye stranger' y 'Take the long way home', hace años que nos hallamos, casi hacia la mitad del camino de nuestra vida, perdidos en una selva oscura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  2. 2 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  3. 3 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  4. 4 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  5. 5 Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir un atropello en Badajoz
  6. 6 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  7. 7 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  8. 8

    La obra de la carretera de Sevilla se encarece en dos millones e incluirá el carril bici
  9. 9

    «Se ha metido una rata en casa por el abandono del solar que hay delante»
  10. 10 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Adiós, extraño

Adiós, extraño