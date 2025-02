Adiós a buen pastor

Hace tiempo que el clero de Mérida-Badajoz, en la celebración de la misa Crismal, gozamos de la presencia –hoy ya sabemos que fue la última– de don Antonio Montero, nuestro primer arzobispo, ya nonagenario, que en las postrimerías de su existencia y de su ... entrega quiso celebrar con nosotros su 50 aniversario de ministerio episcopal y se esforzó por venir e invitarnos a su fiesta, a decirnos que estaba preparado, en cuerpo y alma, para recibir el abrazo de Cristo resucitado, que estaba feliz porque sabía que vendría a descansar con los suyos en la tierra de la concatedral de Mérida. Delante del sagrario, en el suelo bajo el altar, apoyándose una columna milenaria sobre su tumba, ahí fue enterrado ayer y abrazó al Cristo Glorioso y quedará con sus restos como un signo histórico, con esa singularidad de haber sido el primer arzobispo de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz. Don Antonio, sabemos que su vida está unida a nuestra vida, a nuestra tierra, a nuestro pueblo y a nuestra Iglesia, y no lo vamos a olvidar nunca.

El otro día, cuando caminando por las calles de Badajoz pasé por la que lleva su nombre, sentía como ese gesto de nominar una calle era un modo sencillo de reconocer un estilo de ser pastor que se ha ganado la autoridad y la estima de aquellos a los que ha servido por su prudencia y su acercamiento. En todo su pontificado no le he oído nunca hablar en negativo de la tierra extremeña, de la Iglesia que la habita, de los pueblos y sus gentes. Cuando analizó alguna debilidad, siempre lo hizo en primera persona del plural y preguntándose por la responsabilidad de la Iglesia en ese punto a mejorar. El hablaba de manifiestamente mejorable para motivar y no para enjuiciar: desde ahí reconocía nuestra tierra y sus riquezas, su cultura, su economía, su universidad, su comunidad política... y quería que la Iglesia fuera un punto de identidad y comunión con la tierra y la gente.

Logró hacer realidad un sueño, la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz, uniendo jurídicamente las diócesis de Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia. Disfrutaba con esa relación de hermandad y de conexión con el pueblo extremeño, sin ser excluyente para nadie ni para nada, sino al revés. La cabeza como archidiócesis siempre la entendió como un compromiso de servicio y de humildad ante las diócesis hermanas, así daba gusto. El otro sueño, no conseguido, fue el de la inserción de Guadalupe, como patrona de Extremadura, en dicha provincia y mostró su dolor en su despedida en la catedral, mostrando su rebeldía creyente de no haber sido escuchado en un sentimiento tan profundo en el pueblo y que él consideraba que debía tener eco eclesial, hizo lo que pudo.

Y junto a estos deseos simbólicos eclesiales y evangelizadores, no hay duda que su dedicación fue fuerte y firme en el servicio al presbiterio, lanzándolo a una formación intensa y viva, teológica, espiritual, pastoral y social, con una renovación en estudios que enriquecieron el seminario, y la escuela de teología, después instituto de ciencias religiosas, de nuestra Sra. de Guadalupe, adscrito a la Facultad de Teología de Salamanca, y de servicio para las tres diócesis extremeñas. Ahí se formaron centenas de laicos y laicas de esta iglesia, con una preparación digna para cualquier responsabilidad eclesial, como así fue.

Fiel al Concilio Vaticano II, propició una Iglesia, Pueblo de Dios, bien formada y abierta a la corresponsabilidad de modo adulto. En ese sentido, el trabajo del Sínodo fue un verdadero reto para «preparar los caminos del Señor», como se marcaba él en su propio pontificado. La Iglesia de Badajoz vivió intensamente un proceso de reflexión viva durante más de tres años, proceso que afectó al clero, a los religiosos y sobre todo a miles de fieles que sintieron que la Iglesia no les era ajena sino propia, que ellos no eran del obispo, ni de los curas, ni de los religiosos. Marcó un antes y un después en nuestra iglesia, y de ese impulso seguimos caminando decenios después, con otros puntos que se han sumado para el crecimiento y el desarrollo. Por eso hoy agradecemos a Dios la vida de este hombre, de este cristiano, de este sacerdote, de este obispo y lo despedimos con la alegría profunda de los creyentes, sabiendo que todo lo que sembró con lucha e ilusión ahora lo cosechará entre los cantos y el alborozo de una asamblea celestial donde seguro nos espera como familia y como hermanos. No los vamos a olvidar.