Adiós 2021

Querido 2021, tenemos que ajustar cuentas. Llegaste para demostrarnos que esperanza e incertidumbre van de la mano. Y a pesar de que había muchas expectativas ... puestas en ti, no has sido fácil. Menos mal, que de todo se aprende. Supongo que como cada año que termina, toca echar la vista atrás. Doce meses en los que sin duda, nos has hecho crecer. Nos has demostrado que no hay nada más importante como vivir en presente. Que el mejor regalo es el tiempo. Que has sumado recuerdos, regalado momentos y también nos has quitado alguna que otra sonrisa. Nos has obligado a continuar en esa llamada «nueva normalidad». Y te has llevado algo de cada uno de nosotros.

Llegados a este punto, va siendo hora de despedirnos. Y es que, a pesar de todo, nos has demostrado que las preocupaciones que antes nos atormentaban, ahora, se han vuelto un poco más pequeñas. Hemos presenciado ese resquicio de luz que llegó a nosotros a modo de vacunas. Nos llenamos de primeras veces. Valoramos cada día que caía tras superar diversas olas. Y aunque nadie deseaba todo lo vivido, nos has hecho más fuertes. Y no, no lo voy a negar, has sido imborrable pero prefiero quedarme con lo bueno. Dicen que en todo comienzo hay miedo, pero querido 2022 prometo que no nos vamos a quedar con las ganas de vivir. Borrón y año nuevo.

Cartas a la directora