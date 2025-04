La adicción a la lectura

Comenta Compartir

En la facultad, una compañera necesitaba información sobre el personaje folklórico Mingo Revulgo. Había mirado el refranero de Correas, donde sí encontró al Bobo de ... Coria. Menos mal que yo tenía un libro, una joya, 'Poetas cortesanos del siglo XV'. donde vienen las coplas de Mingo Revulgo. Hoy se hubiera solucionado con internet, en mucho menos tiempo. Es raro el día en que no miro algo en Wikipedia y para algunos pasatiempos. Este es el uso razonable, el otro, el de los adolescentes enganchados, según el reportaje publicado en HOY el 28 de noviembre. Para Artemio Baigorri, antes se enganchaban a los videojuegos, y antes a la lectura. Aquí entramos en el planteamiento inductivo de los sociólogos, sacar una ley general de unos casos aislados, y eso no funciona. Fui adicta a la lectura, lo sigo siendo, con los libros de Elena Fortún, Borita Casas y el muermo de la Condesa de Segur. Tuve medios y sobre todo tuve esa inclinación. Motivar a los adolescentes a la lectura es muy difícil. Nada más curioso que corregir el examen de lectura de un alumno que ha leído el libro por encima, o sabe lo que le han contado, el contenido aparece del todo desvirtuado, la historia contada al revés. En todo caso, sería una adicción muy positiva, pero mucho me temo que es pura fantasía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director