En las películas de juicios la gente se acuerda de todo y yo no soy capaz de recordar qué artículos escribí ayer. Una cosa es ... acordarte de si ordenaste el código rojo y otra recordar dónde estaba la lámpara roja. La exconsejera catalana Elsa Artadi, la chica vestida de Moncler, acudió a dos reuniones con rusos por orden de Puigdemont. La mandó en calidad de economista (ya saben, Harvarcete) para hablar de criptomonedas. Fue el 21 y el 24 de octubre de 2017. Ella no recordaba la fecha. Y dice que salió sin saber bien de qué iba el tema. O no se acuerda de qué hablaron porque no era de su interés. Todo fue muy difuso, dice. Según el magistrado, su testimonio carece de credibilidad. Puede que se esté escaqueando. Puede que no. 'No me acuerdo de nada' es el libro de Nora Ephron que ha publicado Asteroide. Ephron no recordaba nada de cuando conoció a Eleanor Roosevelt. ¿Por qué no voy a creer que Artadi no recuerde nada de un ruso cualquiera?

Opinión HOY