Dice Pérez Reverte en una entrevista que le hicieron el domingo pasado en 'El País semanal' a cuenta de que cumple 70 años que un ... viejo no puede ser contemporáneo. Yo no tengo tantos años como el novelista, pero sí los suficientes como para comprender lo que dice. Y lo que dice es que el presente es, para los viejos, esa cosa cada vez más extraña en la que viven, y ahí me incluyo. Me parece que alguna vez he escrito en este mismo sitio que el poso que dejan los años es que la realidad se va pareciendo a esa tierra firme de la que uno se va alejando. Y no lo digo porque esté perdiendo la cabeza, al menos no más de lo perdida que pudiera tenerla a los treinta o a los cincuenta, sino porque lo que ocurre, la vida que pasa, me está perdiendo a mí.

Esto de estar viviendo en un mundo del que cada vez me cuesta más ser contemporáneo me ha saltado a la cara como aceite hirviendo precisamente estos días, cuando el PSOE se ha sumado a los partidos a su izquierda que quieren reescribir la Ley de Amnistía. Yo no lo interpreto como un error político. Quiero decir que sí lo interpreto como un error político, y me parece enorme, pero no que ese error sea la peor consecuencia de esa decisión. Lo peor es que me parece un acto de saqueo. Contra nosotros, contra el patrimonio de las generaciones –a estas alturas, ya casi todas viejas– que fuimos protagonistas del cambio de una dictadura a esta democracia que acoge en su seno, como debe ser, hasta a los que la saquean; y también un acto de saqueo contra sí mismo, contra lo que significó la izquierda (el PSOE y el Partido Comunista) como aliento protagonista para alcanzar la Reconciliación Nacional, así con mayúsculas, que el PCE (preciso: aquel PCE) tenía como objetivo político desde 1956 y que se concretó, 21 años después, en esa Ley de Amnistía a la que el PSOE (preciso: este PSOE) quiere ahora enmendarle la plana. Y es que cuando lo leí se me vineron a la cabeza esas historias desgraciadas que los periódicos contamos de vez en cuando del toxicómano que le roba las joyas familiares a su madre para cambiarlas por una miserable dosis de heroína. Una historia que se parece mucho a esta del PSOE que nos quiere despojar de una de las joyas simbólicas que dieron sentido a la democracia tras la dictadura de Franco a cambio de un miserable chute de votos. El acto de jactancia del ministro Bolaños señalando que no tendrá apenas efectos prácticos porque los franquistas que podrían ser juzgados están ya casi todos muertos, añade al saqueo esa dosis de cinismo que desde hace tiempo es un ingrediente indispensable para quienes ahora hacen la política. Resulta dolorosamente preciso que el puñetazo a lo que significó la Ley de Amnistía venga a través de una enmienda a la Ley de Memoria Democrática, porque esta iniciativa a la que se ha sumado este PSOE trata de ajustarle las cuentas a la democracia que alumbró la Constitución del 78, de enmendar nuestra memoria, de corregir lo que hicimos, que fue, nada menos, tratar que la concordia reinara entre los españoles. Si en esto va a consistir la realidad contemporánea que conmigo no cuente: allá ella con sus rencores. La iniciativa para enmendar la Ley de Amnistía trata de ajustarle las cuentas a la democracia

