Actitud irresponsable

Comenta Compartir

El análisis pormenorizado de las posiciones de cada uno de los representantes de la COP26 demuestra una enorme falta de responsabilidad en la lucha contra ... el cambio climático. No hay duda en el diagnóstico, incluso en el más optimista o realista, según se considere: hay que tomar medidas para salvar al planeta. Este bendito y maravilloso planeta llamado Tierra que nos alberga, que nos da la vida y que castigamos sin piedad desde hace demasiados años. No es cuestión de lanzar alarmas apocalípticas, ni de exigir medidas que signifiquen volver a una vida cercana a la Edad de Piedra. No, la clave estriba en reclamar a todos y cada uno de los representantes que ejercen el trabajo, libremente aceptado, de administrar los intereses de todos y cada uno de los países que tomen decisiones siguiendo las líneas básicas marcadas por los expertos acreditados y reconocidos por su ecuanimidad. Hay ejemplos para todos los gustos y hay que resaltar a aquellos dirigentes coherentes y concienciados por la necesidad imperiosa de adoptar sin demora todas las medidas imprescindibles para evitar un calentamiento del planeta y un cambio climático que depare graves consecuencias para nuestros hijos y nietos.

Sin embargo, buena parte de los que detentan el poder anteponen los intereses partidistas y electorales ante el esfuerzo y sacrificio que exige una situación tan delicada como la que enfrentamos. Todo es cuestión de dinero y de poder. No se trata de llegar a un grado más o menos de calentamiento, que es la clave que debiera condicionar todas las negociaciones con un umbral básico para encauzar una posible solución. Se trata de limitar más o menos las emisiones de gases contaminantes y de la utilización de fuentes de energía tan contaminantes como el carbón. Los países desarrollados exigen el fin del carbón. Los países en vías de desarrollo acusan a los desarrollados de haber contaminado antes para lograr su nivel de bienestar y ahora pretenden asfixiar a los que se están desarrollando al negarles el uso de esas fuentes de energía. La solución estuvo clara ya en los Acuerdos de París: dinero de los desarrollados para que los subdesarrollados dejen de usar el carbón. El problema es que los gigantes que más contaminan, Estados Unidos y China, están enfrascados en una Guerra Fría en su lucha por la hegemonía mundial, y los otros gigantes contaminantes como la India no admite condenar a sus millones de habitantes a la pobreza, en medio de enormes desigualdades en ese gigante y en los otros países que reclaman financiación para su desarrollo. El acuerdo de mínimos en Glasgow no es suficiente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY