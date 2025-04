Acoso irresponsable a la monarquía (I)

La conducta poco ejemplarizante, aunque no delictiva, de Don Juan Carlos I ha desatado un formidable acoso contra su figura, pero en realidad lo que ... se persigue es desprestigiar a Felipe VI y a la monarquía. El expresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, ha hablado de «asalto a la monarquía». Lo irresponsable y temerario es que tal estrategia haya sido confabulada desde el Gobierno y sus socios, desde donde se ha llamado a Juan Carlos I «delincuente» y «ladrón», pese a que la monarquía –como aparece en las encuestas– no es problemática para los españoles, es aceptada mayoritariamente por los mismos e impulsó un desarrollo y paz social inéditos. Lo que las encuestas sitúan reiteradamente como problema principalísimo es el descrédito de los políticos. Defiéndase la república, pero desde fuera de las instituciones.

Los errores de Don Juan Carlos I –y de su hija Cristina– han servido de munición para cargar contra la monarquía. Se han aprovechado, además, diversos estereotipos que han calado popularmente. Las monarquías no son democráticas, al regirse por el principio hereditario y no electivo, es el cliché más utilizado. Se olvida que las modernas democracias han logrado una síntesis entre ambos principios con la monarquía constitucional/parlamentaria, en la cual las originarias prerrogativas reales inherentes a la legitimidad divina del poder desaparecen, viéndose en consecuencia privado el Rey de poder político (potestas) y conservando solo un poder simbólico (autoritas), que se materializa en su actividad representativa y de integración nacional. El Rey reina pero no gobierna. España viene a ser, pues, una república coronada. Tan efectiva es en la praxis política esta síntesis entre antigüedad y modernidad que se produce en la jefatura del Estado monárquico que, entre las 20 democracias plenas del mundo, figuran unas 10 monarquías parlamentarias, entre ellas España, por encima de repúblicas como Francia. La monarquía, por lo tanto, es compatible con la democracia. En consecuencia, es hora ya de rechazar los maniqueísmos que asocian la república a la libertad y la monarquía al autoritarismo. Durante los reinados de Isabel II, Alfonso XII y Juan Carlos I la libertad experimentó un significativo avance, mientras que ocurrió lo contrario durante las dos repúblicas.

Precisamente, al no estar sometida la Corona a la legitimidad electoral y al situarse al margen de las luchas partidistas, la confieren otra de sus grandes cualidades: la neutralidad. Un Rey representa a toda la nación mejor que un presidente republicano. Azaña y Alcalá-Zamora fueron arrastrados por la polarización extrema que se produjo durante la Segunda República, precisamente porque eran hombres de partido. Al estar fuera de las facciones políticas, Juan Carlos I pudo detener el 'tejerazo' el 23-F y Felipe VI parar a los golpistas catalanes el 3 de octubre de 2017. Los extremeños de Cataluña, País Vasco y de toda España deben saber que la unidad de España está más asegurada con un Rey que con un presidente de República. Por eso los independentistas desean tumbar la monarquía, no por las irregularidades de Don Juan Carlos I.