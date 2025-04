Aciertos y errores del carnaval pacense

Ya pasaron los carnavales de Badajoz y es hora de que los organizadores presentes y futuros apunten los fallos. Empezando por los encargados de la ... iluminación artística: que no dejen los alambres y el tendido eléctrico para otra ocasión, de Navidad para carnavales, de carnavales para San Juan... Dada la cantidad de veces que tendrán que enganchar los alambres en fachadas, balcones y farolas, ya pueden ir pensando en colocar sus propias columnas de hierro en las aceras así no molestan a vecinos y mobiliario municipal.

El carnaval fue un éxito de participación y de público en general, se ha recuperado como antaño la individualidad de las máscaras, con pinturas y disfraces sin pertenecer a murga o comparsa, han aumentado los artefactos y la participación en el desfile, se han prodigado en escenarios colocados para tal fin las actuaciones de las murgas y las comparsas, la hostelería está contenta con sus beneficios tanto en lo económico como por la permisividad de horarios por parte de las autoridades, en fin, nada que objetar al colorido carnavalero. Pero los desaprensivos, meones/as que no se aguantan hasta llegar al primer servicio, WC portátil o bar, que salga meado desde casa y si no, que vuelva a su domicilio cuando le resulte esté cerca y lo haga allí pero nunca en portales ajenos o conseguirán, como ha ocurrido en la calle Menacho por ejemplo, que más que un carnaval parecía cualquier calle de los San Fermines, con sus tablones resguardándose no de los toros sino de los meones maleducados. No estaría de más que el Ayuntamiento de Badajoz instalara más servicios portáliles.

Este año la concentración en Plaza de España, San Francisco o plaza de Minayo han colapsado todo lo previsto, la solución que han empezado a organizar este año es trasladarlo a Valdepasillas, ¿y por qué no las márgenes izquierda y derecha del Guadiana?

Los actuantes en el López de Ayala se lamentan del escaso importe de los premios comparado con el esfuerzo de los participantes en vestuario, ensayos e instrumental.

Los días de la segunda semana descendió notablemente la afluencia de público, por lo que creo que son innecesarios tantos días para tan poco visitante, quizás 8 días a tope empezando el domingo anterior y terminando el martes de Carnaval sería suficiente. Serían también muy de agradecer unos bancos en la avenida de Santa Marina, una de las más transitadas por los pacenses, solo hay que darse una vuelta a cualquier hora y ver cómo utilizan los de la avenida de Colón a falta de los de Santa Marina.

Ya se terminó la pintura del Ayuntamiento para algunos perfecta, pero lo que se les ha olvidado es limpiar la suciedad que guardan las ventanas exteriores que situadas en Donoso Cortés y adornan el consistorio.