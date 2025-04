Ni el «acho» es nuestro

Comenta Compartir

El otro día charlaba con un amigo. El decía que debíamos estar orgullosos de ser extremeños. Tierra de luchadores. Yo le miraba «sí, llevas razón». ... De pintores «sí, si llevas razón». De escritores «ya. Y luego qué». Robe Iniesta «no me jodas, Julián». Una tierra tan caracterizada por la historia que los trenes no iban a ser menos. Históricos, claro. Pero salgamos del cliché. Resido en Madrid desde hace varios años y ese orgullo extremeño que caracteriza a cada uno de mis compatriotas, en mi ni está ni se le espera. Hace tiempo que dejó de dolerme la mofa por mi tierra porque, en cierta forma, no les falta razón. En el eterno esfuerzo español por descubrir qué localidad o comunidad va a llevar la tónica de la mofa en esa década, ni siquiera en eso ganamos. Lepe encabezó años de chistes, ahora parece que Murcia adelanta por la derecha, y es que ya ni el «acho» se atribuye a nuestra parcela. «¿Por qué dices acho si no eres de Murcia?». ¿Cómo defiendes eso sin tirar de libro viejo? Yo no lo sé. Extremadura, con treinta mil kilómetros cuadrados más de terreno que Asturias, nos iguala en densidad de población. La gente se marcha y en algún lugar alguien pensará que aún atamos el petate a un palo y nos lo echamos al hombro mientras masticamos una rama de trigo. Todo es naturaleza e historia en mi Extremadura, pero eso nunca parece ser suficiente. De los recuerdos no se vive, y menos en este país que siente puro vicio por distraerse de lo importante. Los golpes en el pecho del buen extremeño resuenan, pero solo de fronteras para adentro. Amamos ir por ahí, regodeándonos en nuestros vinos de Tierra de Barros, de nuestras tortas de La Serena, las perrunillas, roscos blancos y, por supuesto, nuestros cerdos. Pero no quisiera yo mezclar esto con la política. Una noche te vas a cenar y resulta que el vino es extremeño. A cualquiera de nosotros le falta tiempo para decir a pecho descubierto que es de su tierra. Y los perros ya tienen su presa. «¿Y allí qué hay, además de cabras y monte?». Y tú, que amas tu tierra, te armas de valor y sacas las piscinas naturales de La Vera, Los Barruecos, Mérida y sus noches de abril y yo qué sé. El más etílico preguntará si no hay fiesta con tanto campo y tu nombrarás orgulloso los carnavales de Badajoz, entre otros. Al final, suspiras al darte cuenta de que lo que estás diciendo solo sirve para ocupar espacio de conversación, porque de algo hay que hablar. Quizás, un año lleves a un amigo a alguna feria de agosto. Será la mejor semana de su vida, probablemente, y la cosa quedará ahí. Se marchará. No hay más. Aquí también se acerca el invierno, pero solo para los pequeños pueblos. Las calles vacías, el frío punzante y el comercio local cerrando antes de hora porque ni los perros pasan por allí. Pero sí, nuestra comida es la más sabrosa, nuestros paisajes son los más verdes y nuestra historia la más rica. Y luego ¿qué? Mi tierra seguirá perdiendo habitantes. Todos sabemos a quién mirar, pero mirando murió el conocido personaje mitológico, encandilado por sus propias dotes. Quizás Extremadura sea nuestro Narciso, tan enamorada de su reflejo que es incapaz de mirar más allá mientras, lentamente, su gente se marcha, sus casas se vacían y sus pueblos se mueren.

Opinión HOY