¿Qué ha pasado este miércoles, 17 de septiembre, en Extremadura?
Editorial

EE UU se acerca a China por interés

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

La ronda de reuniones celebrada en Madrid entre delegaciones de Estados Unidos y China supone la apertura de un paréntesis en el pulso que libran ... por el mercado tecnológico y el orden mundial. El despliegue militar del régimen de Xi Jinping, en compañía de Putin, no ha sido un obstáculo para que el Gobierno de Donald Trump abordase la continuidad de TikTok en Estados Unidos, a pesar del riesgo de que Pekín tuviera acceso a datos de los usuarios –sólo en EE UU, 150 millones–. Para Trump, que ha anunciado un acuerdo sin dar detalles, la plataforma fue un trampolín electoral en su regreso a la Casa Blanca, al ser un soporte muy utilizado por jóvenes aliados de la ola MAGA. La cita con China, que supo plantarse ante la ofensiva de aranceles del magnate, evidencia que Trump se mueve en el concierto internacional por un indisimulado interés y diferente vara de medir con sus interlocutores. Ayer inició en el Castillo de Windsor su visita oficial al Reino Unido, antesala de un encuentro con su primer ministro para cerrar un acuerdo comercial. En claro contraste, citó a Ursula von der Leyen en su hotel escocés mientras jugaba al golf para someter a la UE a sus caprichos arancelarios.

Espacios grises

