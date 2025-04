Acera y acerado

Comenta Compartir

Desde que vivo en la ciudad de Badajoz, hace ya más de doce años, me ha llamado la atención ver en carteles de obras en ... las calles, expresiones como «Acerado en obra, perdonen las molestias...». Pensaba que las empresas constructoras no tienen por qué ser ejemplo de ilustración y no le di más importancia, aunque la palabra «acerado» no la asociaba con el uso que se le daba (consulté el Diccionario de la Real Academia Española). Hace unos día me sorprendió leer en su periódico un titular «Concluye la renovación de redes y acerados en Jarandilla de la Vera». ¿Se trata acaso de una acepción de la palabra exclusiva del habla regional?

