¿La acera, para quién?

Están corriendo que es una barbaridad. Esta frase repetirían en la actualidad nuestros abuelos o bisabuelos si pudieran contemplar nuestra querida ciudad de Cáceres. A ... pesar de lo complicado de estos tiempos, la tecnología en nuestra sociedad va muy rápida. Para los que ya peinamos canas, demasiadas. Y no solamente en nuestras casas y entorno más cercano. No hay como salir a la calle, a los parques y a las avenidas para observar todo lo que aquí apuntamos. Pero todos estos cambios hay que conducirlos según lo legislado. De qué nos vale aprobar leyes y normativas si no se cumplen. Es más que evidente que aquí en nuestra ciudad cada vez se está creando más espacio para los peatones, en detrimento de los vehículos. Aunque hay notables excepciones. No hay como salir cualquier día a la calle y sentarnos en alguna terraza o pasear por alguna acera y al poco tiempo vemos cómo alguien pasa subido a un patín, patinete o incluso bicicleta en sentido del viandante o no, sin importar nada. Muchas veces se realiza el desplazamiento con tacto, pero otras sin sensibilidad, golpeando algún brazo o bolso. Desde el mes de agosto hasta la actualidad hemos observado por el centro de la ciudad al menos dieciséis casos de este tipo de circulación por nuestras aceras. Algunos vecinos se quejan por ello, y alegan que como no ven a ninguna autoridad por las zonas, estas acciones se repiten con mucha frecuencia sin poder impedirlo o sancionarlo como sería lo oportuno. Pero la situación se agrava cuando algunos de los que circulan con estas máquinas son autoridad.Por ello nos preguntamos, ¿para quiénes son las aceras? Quizás estamos convirtiendo el espacio para que compartamos todo, con las motos y los coches también. Tendrán que explicárselo a los peatones que irán perdiendo su espacio vital, privilegio que se ganó hace bastante tiempo.

Opinión HOY