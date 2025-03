Accidentes

Era de saber que un aciago día conducía servidor el coche de papá tan lindamente, confiado en su jovial energía y alabando el trino de ... las avecillas del cielo. He ahí que, ensimismado en la belleza de las doce en punto del reló, perdí la atención debida y cuando quise darme cuenta estaba con el cochecito leré terciado en la cuneta de la recta de Santo Toribio de Liébana, ahí mismo a la salida de Norba, camino de Salmántica. Un despiste que me pudo costar caro.

Más. La «berestard» tiene perrillos exteriores, luego hay que tener cuidado con los mismos si no se ha disparado y el cartucho está intacto en su caño; porque como toques el gatillo y no sujetes bien el dichoso perrillo, se dispara sin control y puede haber un disgusto. Lo hubo, pues: no le pegué un tiro a nadie, porque no había nadie en mucho espacio alrededor; pero la palanquita para abrir caños de la báscula retrocedió de tal modo, con el fogonazo, que me abrió un boquete entre el pulgar y el índice de la diestra. Corriendo al centro médico de inmediato y tres puntos de sutura.

Item. ¿Cómo fue que no vi, en aquella fatídica ocasión, los hierros de la puerta levadiza y salí a la calle corriendo, como un inconsciente jovenzuelo, para estamparme un cabezazo morrocotudo contra la susodicha puerta, y caer, perdidos el tino y el tono, al suelo sin sentido? Ello fue que, cuando abrí los ojos, un doctor me hablaba y no recuerdo ya qué me decía. Las lentes hechas cisco, el golpe en el pómulo derecho, que me dejó huella per saecula saeculorum, y la tarde de marras en el sofá tratando de explicarme qué me había pasado.

Cuidado, tengan cuidado, jóvenes pletóricos de salud e intemperancias, que el peligro está a la vuelta de la esquina. Ándense con cautela y no hagan oídos a sátrapas y aduladores. Pónganse a salvo de distracciones que puedan ocasionarles alguna avería en su atlético físico y, sobre todo, guarden su compostura ante los cantos de sirena de los que les adulan con promesas utópicas y otras sandeces.

Prudencia, moderación y lean los sabios consejos de Séneca y Marco Aurelio. Todo lo que vino después ya lo habían dicho ellos. Cuídense, guarden la ropa, tapónense los oídos para no escuchar los cantos aduladores, que serán su ruina y su debacle. Hay accidentes inesperados, producto más bien de un exceso de confianza. ¿Qué creen, que no? Miren por dónde va esta sociedad atontada, sorda, anestesiada, envejecida y atolondrada. Al abismo. Y eso no va a ser un accidente; porque lo estamos viendo y no hacemos nada para evitarlo.

Lástima grande. Y a la postre a nosotros, los de entonces, que ya no somos los mismos, poco nos puede importar. Para cuatro días que nos quedan... Pero a vosotros, jóvenes inconscientes que no hacéis más que pegar la hebra en esos estúpidos tumultos de marijuana y ron, os debería importar; porque cuando menos miréis –mirad Ucrania, por ejemplo– os veréis inmersos en un bucle de lágrimas y espanto. Y no será un accidente, no más. Mucho peor.