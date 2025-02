Acceso al Complejo San Francisco

Comenta Compartir

Desde el Área de Cultura y Deportes de la Diputación de Cáceres quiero manifestarle nuestro malestar por el artículo publicado ayer por Alonso de la ... Torre, en relación con el acceso a la sala García Matos del Complejo Cultural San Francisco, sede del área que presido. El autor afirma que existe un escalón en la entrada que ha provocado múltiples fracturas de huesos y también que puede relatar casos de hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, escayolamientos, fisioterapias posteriores y bajas de larga duración. Estas afirmaciones han provocado nuestra extrañeza e indignación, ya que en todos estos años me consta que no solamente no hemos tenido denuncia alguna, sino que tampoco se han recibido quejas al respecto.

El Complejo Cultural San Francisco es un centro de referencia para Cáceres, como receptor de congresos y eventos culturales. Realiza una labor importantísima desde todos los puntos de vista: turístico, cultural, educativo... La Diputación, como responsable del mismo, invierte anualmente una importante cantidad en el mantenimiento y mejora de las instalaciones, y observa el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, con todas las dificultades para llevarla a cabo, dado que es un edificio catalogado por Patrimonio como BIC, y cualquier intervención que en él se realice debe tener la aprobación de la comisión de Patrimonio. No creo que las afirmaciones realizadas tan a la ligera en el artículo hagan justicia ni a la labor que el Complejo realiza en Cáceres ni a la institución propietaria del inmueble.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora