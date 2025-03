Comenta Compartir

Tenemos en cuenta las noticias falsas, la manipulación, la propaganda y que no es lo mismo la ESO que el Bachillerato, pero hay cosas objetivas ... en las leyes educativas nuevas. En el Bachillerato no existirá la Historia de España anterior a 1812. ¿Quiénes son los Reyes Católicos? Pero sí el lenguaje inclusivo. Leo a una de las cabezas pensantes. De la Lomloe y también de la Logse. Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación. Muy bien. Ella misma dice «ellas y ellos», que no es la película de Mankiewicz ('Guys and Dolls' en el original). A la hora de estudiar Derecho y no Filología, Historia o algo así, me pesó la idea de no prolongar la adolescencia, de no seguir estudiando cosas que ya había estudiado, aunque fuera de manera más amplia. Ya saben eso que decía Fernando Fernán Gómez de que él no era una persona culta, que solo se sabía el Bachillerato. Hoy con el Bachillerato puedes ser un muy digno miembro de la Academia Asnal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY