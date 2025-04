Leo en HOY que se quiere constituir una comisión en el Congreso y encargar al Defensor del Pueblo para investigar los abusos a menores cometidos ... por religiosos, y conceder una indemnización a las víctimas. Y me pregunto ¿por qué solamente estos si representan un pequeño porcentaje? Me voy a consultar las estadísticas. En las sentencias revisadas por el Tribunal Supremo en 2020, el 68% de las víctimas eran un niño o una niña. El agresor sexual es principalmente un miembro de la familia, sobre todo padres biológicos y parejas de la madre, y se prolongan en el tiempo (37,7%); son conocidos a través de relaciones familiares y de vecindad (31,2%) o conocidos del ámbito educativo, de ocio o deportes (24,7%) En un 7,8% de los casos, el contacto se produjo a través de las redes sociales.

Da la impresión de que les importan un pepino las víctimas o que quieren ahorrarse dinero porque las víctimas de religiosos representan un 0,2% según he leído en otra estadística. ¿Qué privilegio tuvieron estas víctimas de ser abusados por un cura? Propongo que, si esto sigue adelante, se indemnice a todos los menores objeto de abuso, aunque sea de sus propios padres biológicos (repugnante en todos los casos y que muestra la miseria humana).

Dice un refrán que «se coge antes a un mentiroso que a un cojo». ¿Cuál es entonces el objetivo de esta campaña? En mi opinión, se trata de emponzoñar la imagen de la Iglesia y meter en la cabeza de las mentes simples (que no piensan y se tragan todo lo que les echen) la idea de que todos los religiosos son abusadores.

Trato de explicarme por qué lo hacen, y se me ocurre que puede ser para contrarrestar la imagen que la buena gente se ha formado de esta Institución durante la pandemia. Las 'colas del hambre' se han formado ante Cáritas, las iglesias, conventos y asociaciones de ayuda. Mientras, los gobernantes demostraban su incapacidad para solucionar los problemas. Y la gente no es tonta, se ha dado cuenta de que para gobernar harían falta personas más preparadas y capaces. Contra el odio irracional, lo que la Iglesia predica es el amor a los semejantes. Obras son amores y no buenas razones. Por mucho marketing que hayan estudiado...