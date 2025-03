Uso y abuso de la propiedad pública

Recientemente ha venido a mi memoria un libro que leí en la época de la transición titulado 'Yo escogí la esclavitud', en el que Valentín ... González, 'el Campesino', expresaba en primera persona sus desengaños en la Unión Soviética tras su exilio después de la contienda civil española. 'El Campesino' (1904-1983) fue un controvertido personaje republicano nacido en Malcocinado (Badajoz), afiliado al Partido Comunista y activista revolucionario, pero al que se atribuyen ciertas indisciplinas y desencuentros con sus compañeros de partido tanto en época de la República, como en la Guerra Civil, donde tuvo duros enfrentamientos con el propio Enrique Líster. Exiliado en la URSS, su adaptación a las estructuras comunistas soviéticas también tuvo graves problemas, pero en este caso fue purgado, deportado y encarcelado hasta que consiguió huir y escapar por la frontera iraní. Valentín González se dedicó desde entones a denostar el régimen estalinista y a relatar mil y una peripecias sufridas tanto por él como por el resto de ciudadanos soviéticos en un país donde todo era propiedad estatal. Por ejemplo, contaba que alguien fue deportado a Siberia por «mangar» unos cubiertos.

Y he recordado esto cuando hace algunas semanas se usó en Badajoz una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud para llevar a los novios a su boda, con ostentación de sirenas y decoración de flores, mientras los profesionales sanitarios se quejan de la precariedad de medios en las urgencias. De la misma forma, también este verano, donde los incendios han asolado al país y los servicios de extinción se han tenido que multiplicar para minimizar los estragos del fuego, en Gijón se utilizó un camión de bomberos autobomba para ir a llenar una piscina particular. Al parecer en ambos casos se ha abierto expediente sancionador a los empleados involucrados, que obviamente no conllevará deportación a Siberia, ni a Melilla, que es a donde se mandaba antiguamente aquí a los castigados; bastará con un apercibimiento o, en el peor de los casos, un par de días de suspensión de empleo y sueldo.

Los implicados en estos indecorosos casos jamás pensaron que hacían «algo malo» usando recursos públicos para fines espurios, puesto que tanto Mariano Rajoy como Pedro Sánchez han utilizado el avión oficial Falcon para asistir a mítines de sus respectivos y particulares partidos políticos, y la consecuencia de ello solo ha sido alguna pregunta de la oposición en el Congreso de los Diputados. Si el prior juega a los naipes, ¿qué harán los frailes?, dice un refrán popular. La ejemplaridad es una virtud que tradicionalmente se ejercita poco en nuestra sociedad, y no solo me refiero al uso de recursos públicos, sino también al abuso. ¿Se acuerdan de los 68.000 euros que se gastó la Junta de Extremadura en un coche marca Lexus para la consejera de Economía en plena crisis económica (nunca mejor dicho) en 2009? Hagamos caso a Albert Einstein cuando dijo que dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás; es la única manera.