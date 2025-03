Aburrimiento crónico

Algo pasa cuando se aproximan mis vacaciones que me da por escribir sobre el no hacer nada o algún tema cercano. Si el año pasado ... lo hice sobre la pereza, hoy lo hago sobre el aburrimiento aunque esta vez sin pretensión reivindicativa. La culpa la tiene la filósofa Josefa Ros Velasco de quien acabo de leer su ensayo 'La enfermedad del aburrimiento'.

Cuando era niña en mi casa estaba prohibido decir que te aburrías. Aburrirse era cosa de vagos y de gente poco creativa y floja, sin capacidad para encontrar actividades con las que llenar el tiempo de manera entretenida e incluso productiva. No cabe duda de que mi educación calvinista surtió el efecto deseado por mis padres pues de adulta admito que siempre me ha costado mucho entender que la gente se aburra, sobre todo habida cuenta de la cantidad de cosas que tenemos, que podemos hacer y del bienestar del que disfrutamos. Seguro que muchos de ustedes coinciden conmigo aunque me temo que la cosa no es tan sencilla ni está tan clara. Por lo que he leído, el aburrimiento no tiene que ver con el tiempo libre del que disponemos o con la buena vida, al menos no solo con eso.

Efectivamente. Tendemos a pensar que el aburrimiento es algo moderno asociado a la conquista del tiempo libre y a la opulencia de nuestras sociedades ricas, como si los obreros ingleses de finales del siglo XIX no se aburrieran al estar las 24 horas del día ocupados y preocupados por su subsistencia. Según dice Ros Velasco se aburrían como ostras, al igual que los monjes medievales, y en ambos casos la razón reside en la realización de actividades repetitivas y no significativas y al entorno constrictivo que resultaban ser fábricas y monasterios. Algo debió ver Marx cuando hablaba de alienación, que si bien no es lo mismo que el aburrimiento, lo incluye. Lo curioso es que en ese mismo siglo XIX quienes tenían tiempo libre, la burguesía, también se aburrían. De nuevo la clave está en el tipo de actividades, en este caso las sociales y de ocio, protocolizadas, sin opción a la improvisación, repetitivas y constreñidoras. Si lo piensan ustedes, bailar la polka o el vals en un salón burgués un día sí y otro también (es una forma de hablar) demostrando tu posición de clase y sin errores debía ser un pestiño.

Ros Velasco continúa diciendo que la sociedad del siglo XXI está sobreexcitada. En su opinión, la reacción al aburrimiento del siglo XIX fue la creación del entretenimiento masivo. Y ahí nos hemos quedado, pues la oferta de entretenimiento masivo ha crecido y crecido convirtiéndose en acumulativo. Se trata de un entretenimiento para todos con independencia de la posición de clase, y así, por ejemplo, nos abonamos a alguna plataforma de cines y series por 'streaming' pero en lugar de echar solo un ratito nos damos el atracón hasta el punto de acabar empachados, aburridos, de ahí que hable de un aburrimiento cronificado, estructural al sistema social y económico. El problema de la oferta de entretenimiento masivo, concluye, es que llega un momento en el que aporta poco y no deja espacio para la sorpresa, se conoce de antemano. Nos aburre.

Me chiflan las gambas a la plancha, la imagen de una ración de gambas blancas de Huelva y un vinito bien frío es para mí la imagen de la felicidad, pero si las comiera todos los días desaparecería el encanto; en palabras de la filósofa, dejaría de ser una actividad significativa y me aburriría de ellas, por eso no lo hago, porque prefiero aburrirme a ratos y dejar que alguien me sorprenda invitándome a una ración. Ahí lo dejo.