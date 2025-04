El fin de la abundancia… ¿de quién?

El presidente Macron ha sorprendido a propios y a extraños con unas elocuentes declaraciones (todo en Francia parece ser elocuente) en las que vendría a ... anunciar, como por decreto, el «fin de la abundancia» en nuestras opulentas sociedades occidentales. Las causas son múltiples, aunque compendiadas en tres: el agotamiento de los recursos, la crisis energética por la guerra en Ucrania y, sobre todo, la emergencia climática. El calentamiento global, palpable en los sentidos de los europeos durante este verano de tintes apocalípticos, amenaza con mutar radicalmente las formas de vida en la Tierra y con una concatenación de crisis y catástrofes que ponen en entredicho la posibilidad de existencia de nuestra cultura. Que hay que cambiar de raíz el cómo vivimos y nos movemos es algo que ya casi nadie discute y quien lo hace es porque, generalmente, tiene tanto miedo a que eso ocurra y se le trastoquen sus marcos tradicionales que tiende a refugiarse en el negacionismo de las pruebas científicas más evidentes, reales y constatables. Ahora bien, ¿somos todos igual de responsables del cambio climático y del destrozo sistemático de nuestra casa común? Permítanme dudarlo.

Primero, porque a nivel global los países ricos (OCDE) y órbita rusa (antigua URSS) han sido los que más han contaminado, los que más han deteriorado el planeta desde los inicios de la revolución industrial. Es justo, por ello, que sean ahora ellos los que más contribuyan a mitigar y frenar los efectos de sus acciones, ayudando financieramente al resto de países (África, América Latina y una parte considerable de Asia) a transitar también hacia una economía sostenible y descarbonificada.

Segundo, porque aun dentro de ese norte global rico, dentro de nuestras sociedades, las responsabilidades y esfuerzos tampoco deben ser homogéneos. ¿Es igual de responsable el extremeño que vive en el medio rural y cuya familia ha cuidado la tierra desde hace siglos que Jeff Bezos o Elon Musk? Al margen de mi poca simpatía hacia estos nuevos profetas seculares de la idiotez y el mal gusto estadounidenses, recordemos solo el detalle de que los mismos se mueven en sus jets privados con la misma frecuencia con la que uno va a comprar el pan todas las mañanas.

No lo niego: la grandilocuencia del Macron hombre de Estado me atrapa demasiadas veces, y máxime si comparamos su discurso de amplios horizontes y largo plazo con la instantaneidad trivial a la que estamos acostumbrados en otras latitudes. Pero a veces también, como en esta ocasión, me llama poderosamente la atención su falta absoluta de perspectiva social, de conexión con la realidad de su propio país. ¿De verdad le está diciendo a los millones de franceses y europeos que viven en condiciones de exclusión social que ha acabado la abundancia? ¿Qué abundancia? Empecemos por el vértice de la pirámide, por las élites oligárquicas que consumen y contaminan más que muchas regiones. La transición ecológica será justa o, de lo contrario, se despertarán monstruos que querríamos enterrados.