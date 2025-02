Ser abuelo en el siglo XXI

Soy proclive a efectuar una especie de balances de la existencia a medida que mi edad cronológica va alcanzando esos límites (gozosos o fatídicos) a ... partir de los cuales se esperarían determinados acomodos, pero los cánones sociales regulatorios de esas inercias son cambiantes. Sí, ya hace un tiempo que soy abuelo y espero serlo de nuevo en breve. Durante largos años la generación a la que pertenezco, lustro arriba o lustro abajo, consideró la tarea de ser padre como un mandato divino plagado de contratiempos, del que era preciso salir airoso en cada época, pues cada año que cumplían nuestros hijos coincidía con la aparición de un nuevo problema: que si no comen, que si sacan malas notas, que si les habremos explicado bien eso de la semillita, que si ya te he dado bastante dinero, o el coche lo necesito yo. Y esas sufridas y largas paternidades que hoy se suelen prolongar hasta superar los 30 años de edad de los vástagos en casa, marcaban el ansiado paso al siguiente escalafón: el de ser por fin abuelo o abuela para dedicarnos a reprogramar nuestro disco duro y poder desarrollar en nuestra etapa final todo aquello que postergamos obligadamente hasta tener el tiempo eterno de la jubilación y el bien ganado premio de la emancipación de los hijos.

Pero, oiga, ya estaba yo acojonado cuando veía a los amigos o compañeros de trabajo que me precedieron en esta etapa, presentándose a hacer gestiones en el centro de trabajo con un carrito. «Es mi nieto», decían, con una extraña expresión mezcla de petulancia y desazón. Y yo los veía llevar y traer a los niños del cole o por el parque empujando cansinamente los columpios como chachas entradas en años, convertidos sin remedio en permanentes canguros sexagenarios.

Siempre hay quien recurre a la explicación de la «crisis» (la que toque en cada momento), ese inagotable y manoseado paño de lágrimas, para justificar el hecho contra natura de que los abuelos tengan que ser padres por segunda vez para que los hijos sigan siendo hijos indefinidamente. No es cierto, porque esta práctica ya era habitual hasta sin ninguna crisis a la vista. En nuestros tiempos mozos evitábamos en lo posible esta carga a los abuelos, como una prolongación del respeto a nuestros progenitores. Pero, claro, eso de la conciliación entonces era un concepto vacío. Yo me inclino más bien a pensar en que los abuelos, por ser generalmente población pasiva y no tener ya en sus manos control ni armas productivas, hace tiempo que se han dejado hurtar por parte de la sociedad su proyecto de vida propio, eliminando sus sueños de senectud y limitando su disfrute, en el mejor de los casos, a los viajes anuales del Imserso. Nadie niega que el contacto de un nieto con los abuelos sea beneficioso (y a la inversa), pero dentro de un orden y en interacciones asumibles en duración. Si tienen curiosidad, de momento me voy manteniendo como abuelo más bien insumiso.