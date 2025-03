Comenta Compartir

Resulta obligada la decisión del exministro de Justicia Juan Carlos Campo de apartarse del debate del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por ... un particular contra la ley de amnistía y su tramitación. Como miembro del Gobierno de Pedro Sánchez, el magistrado calificó de «claramente inconstitucional» una medida de gracia de ese tipo, lo que justifica su abstención para defender la imparcialidad de la corte de garantías. Será difícil encontrar argumentos sólidos para que no mantenga la misma actitud en posteriores recursos. La posible recusación del presidente Cándido Conde-Pumpido y de Laura Díez, ex alto cargo en la Moncloa propuesta como magistrada, al igual que Campo, por el Gobierno, puede alterar la mayoría progresista de siete a cuatro en su seno. El riesgo de contaminación política en nada favorece la imagen del TC. Pero sembrar el desprestigio de una institución básica del Estado porque su actual equilibrio interno es menos del agrado que el anterior, como pretenden algunos círculos partidarios, es peligroso e irresponsable. El tribunal debe ser juzgado por la solvencia jurídica de sus pronunciamientos, lo que exige, también, que los procedimientos de elección en lo que competa a los partidos contribuyan a blindar su profesionalidad.

