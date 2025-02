El absentismo en la Junta

El absentismo en la función pública, particularmente regional, es una dificultad conocida. Refleja el escándalo de los agentes que trabajan menos de lo que marca ... la ley y se ausentan con demasiada frecuencia. Desviados del ordenamiento jurídico (y además del sector privado), estos excesos contribuyen a dilapidar el dinero público, permitiendo que una minoría se beneficie de una gestión incompleta, en perjuicio de sus conciudadanos.

Mientras la incompetencia y el absentismo queden impunes y el ascenso se consiga por antigüedad y no por competencia, la función pública seguirá siendo el referente de la pereza, el desnivel y la solución fácil. Cuando tienes la cultura del esfuerzo, la excelencia, la ambición y el mérito no te escondes detrás de un pequeño contrato indefinido garantizado de por vida; nos enfrentamos al mundo real, la competencia, la dificultad. Para ser conquistado sin peligro... Nuestra región está experimentando la paradoja de una abundancia récord de fondos públicos, combinada con una creciente insatisfacción entre sus funcionarios. En definitiva, gastamos más para obtener resultados inciertos y agentes descontentos. Los extremeños no obtienen el valor de su dinero. Esta triste observación tiene algo que ver con el malestar social imperante. El tema de la eficacia de la acción pública es una cuestión clave para nuestro futuro colectivo, por razones económicas (el gasto público, a menudo menos eficaz que el gasto privado, pesa aún más sobre la actividad que está por debajo de su rendimiento) pero también social (la ineficiencia de los- servicios públicos se traduce en una falta de eficiencia entre los ciudadanos más vulnerables) y por tanto política (el debilitamiento de los servicios públicos materializa la decadencia de la Junta y socava la confianza que los ciudadanos pueden depositar en ella. La reforma de la acción pública ha sido la gran ausencia de 40 años, creciendo el número de absentismo en funcionarios no correctos y deslizándose como antes el gasto público. Lloran hablando de fustigar a funcionarios en lugar de mirar la verdad a la cara y cuestionarnos. Debemos ir más allá, recordando que no existe igualdad entre las nociones de servicio público, monopolio y servicio público. Las empresas privadas, regularmente puestas en competencia, pueden ser excelentes proveedores de servicios. De hecho, esto ya es frecuente en muchos países. La revolución en la acción pública debe ser total, solo debe importar la calidad del servicio a los usuarios, y primar sobre la naturaleza jurídica del proveedor del servicio. No son los funcionarios los que deben ser culpados. Todo el sistema en su conjunto es la causa de estos fallos de funcionamiento. Si la gente se aprovecha del sistema es principalmente culpa del sistema.

Tengan un poco de valor para reformar los regímenes especiales, los extremeños que trabajan en el sector privado no tienen que trabajar para los demás privilegiados. Un poco de igualdad en esta región no vendría mal.