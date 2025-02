El aborto, desde Aido a Montero

Comenta Compartir

Nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, ha resuelto dar un paso más en el artificioso derecho femenino del aborto y modificar la ley que lo regula en tres puntos fundamentales: que las adolescentes entre 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de hacer uso ... de la tutela parental, esto es, sin el permiso de sus padres, ya que según la ilustre gobernanta, son ya conscientes de ser dueñas de sus cuerpos; suprimir los tres días de reflexión que otorga la actual ley una vez que la mujer ha sido informada de las actuaciones a realizar, así como abrir los hospitales públicos para la práctica de la manipulación abortiva y para evitar que esto pueda chocar con la objeción de conciencia de los médicos, sugiere establecer un listado de médicos que sean objetores, al igual que lo tiene previsto la ley de la eutanasia y que ya lo han puesto en práctica algunas comunidades. Desde 2010 con la aprobación de la llamada 'ley Aido', la cifra de abortos alcanza el millón trecientos mil, un numero aterrador de asesinatos legalizados que no parecen conmover a la podemita, que cree que con las reformas propuestas liberará a no pocas mujeres; no sin dejar de listar con el propósito de allanar caminos a los médicos que ejerzan el derecho de objeción de conciencia. Y todo ello adornado con la intención de penalizar el derecho a manifestarse ante las clínicas abortivas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión