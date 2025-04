Aborto y agenda política

Comenta Compartir

Por fin llega al Congreso de los Diputados la propuesta para la mejora de la ley del aborto. Una ley que permita que las mujeres ... puedan interrumpir el embarazo en la sanidad pública. Después de doce años de aprobada esta ley, se vuelve a poner sobre la agenda política este gran problema. Gracias Marta, Raquel, María Rosa…, y a otras mujeres que no han salido a la luz para denunciar que, como consecuencia de tener que abortar de manera involuntaria debido a que sus embriones no eran compatibles con la vida fueron derivadas a clínicas externas a la sanidad pública, esa sanidad que pagamos todos, y que cuenta con todos los recursos humanos y materiales para evitar cualquier contratiempo a la hora de llevar a cabo la interrupción de un embarazo y que, en alguno de estos casos, ha dejado a la mujer infértil para siempre y cuando no a punto de perder su propia vida. Esta responsabilidad recae no solo en las malas praxis que puedan llevarse a cabo cuando no se cuenta con los medios necesarios en las clínicas donde las derivan; sino en los médicos que anteponen la objeción de conciencia, con todo el derecho que les asiste, a la vida de la mujer consciente de que las razones de estos abortos estaban más que justificadas y lo que es más incomprensible, abortos recomendados por esos mismos médicos de la sanidad pública. Si bien es un derecho la objeción de conciencia, también lo es el derecho de la mujer a no sufrir menoscabo a la hora de ser atendidas. Gracias a los medios de comunicación, al diario HOY, ejemplo de uno de ellos que han recogido testimonios, con los que han contribuido a que el aborto vuelva a ocupar un lugar en el que está en juego la vida y la dignidad de las mujeres.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión