Comenta Compartir

Tales, Parménides, Heráclito, Protágoras, Gorgias, Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, Epícteto… ¡Caramba! Cuánto tío, cuánto filósofo. Pero ¿por qué no nos mencionaron en el libro de ... Historia de la Filosofía el nombre de las filósofas? Estos machistas machorros del siglo pasado… Bueno, tal vez fuese que no hubo filósofas. ¿Y doña María Zambrano? Y si las hubo, ¿por qué no dijeron nada o es que no las dejaron manifestar sus teorías sobre el origen de la vida y los misterios de la existencia? Qué cabritos, los tíos.

Mis compañeras de trabajo y oficio ¿eran inferiores a mí? ¿Cobraban menos que yo, haciendo lo mismo? No, que yo sepa. ¿Una médica gana menos que un médico? A cuenta de qué. En qué cabeza cabe. Pero esa señora Celaá ¿dónde habrá estudiado? Llegamos ya a una capacidad de asombro ciertamente asombrosa. Reiteración: asombro asombroso. ¡Qué cantidad de idiotas está vomitando el siglo XXI, Cristo Jesús! ¿Y el idioma, qué pasa con él? Yo, cada día leo, si quiero, lo que pasa en USA en un periódico de allí ¿saben en qué idioma? En español. En castellano no, en español. El castellano déjenselo a los filólogos románicos que estudian la Historia de la Lengua. Y sobre aquel castellano de nuestro señor don Alfonso X el Sabio añádanle todo lo del alrededor: lusismos, vasquismos, germanismos, catalanismos, arabismos, galicismos y para rematar, anglicismos. Ahí tienen el español. Bueno, pues en Premià de Mar o en Calella de Palafrugel no quieren que los niños lo aprendan. Yo leía a Joan Maragall en catalán cuando estudiab a bachillerato, y luego en la facultad un año entero con José Antonio Pascual dale que te pego a la Gramática Histórica del Catalán de Antoni Badìa. Me precio de leer a Pla en sus dos idiomas. ¡Pero cuánto desajuste, los clavos de Cristo! ¿Y entonces qué? Pues bilingües o trilingües, o lo que sea; pero no prohíban, no sean tan sectarios ni huevones, que nos vamos a enfadar y se puede armar aquella de hace tanto tiempo ya, y que se empeñan en revivir a toda costa. Esa vaina es otra, y grave. A ver si voy a tener que contar lo de las represalias de la columna Castejón cuando entraron en Almendralejo y vieron lo que habían hecho allí los del otro bando. No lo cuento, que solo de recordarlo me dan escalofríos. Quietos ahí y no nos tiren de la lengua. Cambio de tercio para aliviar estos amargos recuerdos. Hemos comido en un restaurante cubano. Ropa vieja, codillo de chancho y arroz congrí. Una maravilla habanera. Un respiro antes de caer en el abismo de la idiocia generalizada, o de que las cosas se pongan como en Ucrania (¡Slava Ucrainia!). Gracias a nuestros primos cubanos, que nos alegran la vida. Daba ahora un potosí por estar sentado en una terracita frente al Caribe, tomándome un mojito o un «ron collins», en el frescor del brisote. ¡Qué panorama! Cuba, la guerra incivil, el idioma perseguido, la mujer: ideología de género. ¿Cómo de género? Será de sexo. El género es un concepto gramatical. La filosofía. ¡Qué falta hace leer más a Séneca!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY