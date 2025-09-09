Abandono de los antiguos cordeles
Asunción Hinojosa Vacas
Badajoz
Martes, 9 de septiembre 2025, 08:27
Ante la oleada de incendios que han asolado nuestra tierra, es necesario reflexionar sobre sus causas, dejando aparte las naturales del año por su abundancia ... de pastos. Me refiero al abandono de los antiguos cordeles, que es total, por la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural. Al no transitar por ellos las ganaderías y no alimentarse de sus pastos, estos se han desarrollado enormemente Y los cordeles se han convertido en 'selvas' con el consiguiente peligro para las fincas colindantes.
La Consejería arrienda los cordeles a particulares, pero no vigilan su aprovechamiento, a pesar de las continuas denuncias por parte de los propietarios colindantes.
Cuando el año es bueno no los aprovechan y la maleza crece, con el consiguiente peligro.
De los incendios nos salva el Cuerpo de Bomberos, pero no la previsión de la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural.
