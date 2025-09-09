HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartas al director

Abandono de los antiguos cordeles

Asunción Hinojosa Vacas

Badajoz

Martes, 9 de septiembre 2025, 08:27

Ante la oleada de incendios que han asolado nuestra tierra, es necesario reflexionar sobre sus causas, dejando aparte las naturales del año por su abundancia ... de pastos. Me refiero al abandono de los antiguos cordeles, que es total, por la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural. Al no transitar por ellos las ganaderías y no alimentarse de sus pastos, estos se han desarrollado enormemente Y los cordeles se han convertido en 'selvas' con el consiguiente peligro para las fincas colindantes.

