Además de los abandonados de la sociedad de siempre, parados, desahuciados, olvidados de sus familias, sin subsidios ni ayudas, que gracias a Cáritas y otras ... ONG, cada día aparecen miles de abandonados que no carecen de bienes materiales de vida, pero que sin embargo, por su mucha edad o por falta del conocimiento de los medios modernos de la informática, nos sentimos abandonados por el Estado, principalmente por la banca y los medios administrativos, por no disponer de un empleado al que acudir para que te atiendan personalmente. Somos millones de personas que no hemos llegado a tiempo de conocer los medios modernos de la electrónica, a la que nos remiten en cualquier oficina que tengamos que gestionar un asunto por pequeño que sea, incluso disponer de tu sueldo mensual o tus ahorros. Cuántos millones de personas de esa España desolada no disponen de un mísero cajero automático para poder disponer del dinero que se necesita para la vida diaria, o de un teléfono moderno para gestionar asuntos oficiales personales. Tienen que desplazarse a poblaciones mayores que distan varios kilómetros de su pueblo y si no de coche particular tienen que juntarse 4 o 5 personas para que un vehículo los transporte y les resulte más económico, amén de que los ahorros depositados ya no te producen réditos, sino que tienes que pagar comisiones por tener tu dinero allí depositado. El Gobierno y los bancos no piensan que somos millones de personas las que nos encontramos en situaciones parecidas, que en un momento dado podemos unir nuestras fuerzas y mover gobiernos y crearle problemas a los bancos y a las administraciones. En mi caso llegué tarde a la informática y lo más que he podido conseguir es aprender a escribir cartas y remitirlas a la prensa, y para eso tengo que llamar a mi hija cuando cualquier tecla mal tocada me trastorna todo el sistema.

Hubo un tiempo en que pude aprender algo, cuando asistí a la Universidad de los Mayores, pero teníamos dos ordenadores para 24 alumnos y una hora de clase a la semana, y si querías coger un ordenador tenías que pelear con algún compañero, así que preferí que fueran los más jóvenes quienes se apropiaran de ellos, pues les iba a resultar más práctico. Se que ya hay un movimiento con muchos asociados luchando por corregir estos problemas con los que nos encontramos los mayores, que además creo que en unos años se habrán terminado, pues todo el mundo manejará la informática en detrimento de la escritura manual e incluso de la gramática, pues la escritura de los jóvenes nosotros no la entendemos por el ahorro que hacen al escribir las palabras.

