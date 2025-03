A otra cosa

Comenta Compartir

Bien, ya ha pasado la Semana Santa y podemos pelearnos con las cosas de siempre. La Semana Santa ha sido en Twitter la Explanada de ... las Mezquitas. Estaría bueno que no pudiéramos hacer bromas. Aunque no sé si los carteles de Burger King tienen gracia (uno: «Tomad y comed todos de él. Que no lleva carne»). Otra cosa es creerse en la Ginebra de Calvino. También están los que se enfadan mucho con el periodista que ve en la Semana Santa una «España oscura y tétrica de rosarios y procesiones». Ja, ja, vete a Murcia. O dice: «Quedan menos católicos, parece, gracias a la escuela y a la ilustración de las últimas décadas, pero la mayoría de los que perduran son fanáticos indignados...» (los escandalizados). ¡La ilustración de las últimas décadas! ¿Pero eso dónde ha pasado? Como Woody Allen, me río de Diane Keaton: «Cree en Dios, pero también cree que la radio funciona porque lleva personas pequeñitas en su interior». Quizá son fanáticos indignados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY