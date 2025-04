Érase una vez en Kinsasa (Congo) un campeonato mundial de los grandes pesos. Campeón: George Foreman, aspirante: Muhammad Ali (Casius Clay). Foreman, enorme, se pasó ... ocho asaltos lanzando mazazos a los costados y a la guardia de Alí, y este muchísimas veces lanzaba su directo de derecha o el jab de izquierda, que indefectiblemente se estrellaban contra el rostro de Foreman. En dicho octavo asalto, y ya Foreman totalmente fatigado, Alí le acertó con una serie de ambas manos que dieron con el gigantón en la lona. Qué listo Muhammad Alí, boxeando a la contra, es decir, aprovechando la potencia de Foreman en el ataque para ir minando su resistencia. Ahí está el detalle.

A veces redoblan sus ataques y no nos queda otra que elevar los guantes de la prudencia y aguantar el chaparrón. La vaina está en que, sibilinamente, se han ido infiltrando en los despachos, se han apoderado de los hilos del poder, y nos acosan con sus órdenes, reglamentos y leyes prohibicionistas e intolerantes. «Esto se arregla dialogando», se proclama continuamente en los mentideros de papel. Qué diálogo ni qué ocho cuartos. La única salida que nos queda es cerrar la guardia y lanzar el jab ahí donde les duele: en sus disparates, su ignorancia y su estulticia perversa.

Ofenden hasta nuestro sentido de la estética. De siempre, y de sobra, hemos aceptado que la belleza está en lo que llega a la categoría de clásico. Clásico, el discóbolo de Mirón; Petronio, «arbiter elegantiarum»; Stewar Granger en «Beau Brummel»; Cary Grant, con sus trajes impecables, esos jerseys y camisas de Antonio Gala, y así mil ejemplos. Bien, pues eche una mirada por la calle. Calzonas zarriosas, chanclas indecentes, camisetas pringosas y vaqueros hechos trizas en las rodillas. Sale uno a pasear y retorna vapuleado, hastiado y casi enfurecido. ¿Qué hacer? Voilà. ¿Callar lo que se piensa? ¿Ocultar lo que se siente?

Un tipo ebrio escupe y echa humo como una chimenea. Cuando pasa por mi lado, simplemente muevo la cabeza en señal de desaprobación. Me increpa y vocifera que hace lo que le sale de... se acerca furioso y, de pronto, se da cuenta de que me cuadro, cierro los puños y espero su ataque para clavarle el upercut. Retrocede confuso y se aleja mascullando insensateces. Hay que boxear a la contra, está visto.

Lo aprendí de Marcos, aquel amigo panameño que me acompañó algunas veces al Botánico. Cuando hacíamos guantes, él me mantenía a raya desde la distancia, y yo, atolondrado, venga largar golpes inútilmente. Hasta que una vez me lancé ciego a abrir su guardia a base de upercuts y ganchos. Me recibió con una contra directa que me puso en la lona. «Aprende de una vez», me dijo. «Pelea a la contra», me sonreía Marcos, aquel buen amigo panameño.

Más, he ahí que el tirano tiempo no perdona. Ni siquiera la táctica-técnica de retroceder y cubrirse con la guardia alta nos libra de recibir cada día la correspondiente ración de estulticia humana. ¡Por las barbas del profeta! Una calle a semejante personaje. A lo que hemos llegado. ¿Sucederán estas barbaridades en otras ciudades? Eso me temo. Por desgracia.