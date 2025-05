Este sábado podrá verse por la primera cadena de televisión 'Invictus', de Clint Easwood, que narra cómo la selección nacional sudafricana de rugby se proclamó ... ganadora del campeonato mundial de rugby, celebrado en Sudáfrica en 1995. Los 'Springboks' o 'Gacelas', como se conocía a la selección sudafricana, no contaron nunca con el apoyo de la población negra, al asociarlos con las instituciones del apartheid. Pero Nelson Mandela, percibiendo la capacidad de movilización del deporte, se propuso que todos –negros y blancos– se identificaran con su selección y la apoyaran sin reservas, para alcanzar la reconciliación/unidad de la nación y poder construir un futuro nuevo desde cero.

Nacido el 18 de julio de 1918 en Mvezo (Sudáfrica), muy joven comenzó Mandela su activismo dentro del Congreso Nacional Africano (ANC) en favor de la mayoría negra de su país, sometida al régimen del «apartheid», por el cual la minoría blanca colonizadora europea segregaba socialmente y explotaba económicamente a la mayoría negra.

Al principio, Mandela era partidario de la violencia en la lucha política, siendo detenido varias veces hasta que, finalmente, en 1962 fue condenado a cadena perpetua, permaneciendo en prisión desde los 44 años hasta los 71, con el número 46664, que titula esta sección. Entre las secuelas del largo cautiverio, la tuberculosis, pero no el odio ni el rencor. Esto es lo admirable de esta extraordinaria personalidad. Combinando ideas de izquierda con un profundo sentimiento religioso, salió de la cárcel –al contrario de lo que suele suceder– mejor que cuando entró, convencido de que la solución mejor para su país era superar las diferencias entre blancos y negros y basar el futuro en la convivencia y no en la exclusión. Lo fácil para él hubiera sido liderar una oposición violenta a los blancos, conduciendo el país a una cruenta revolución. Pero, dando pruebas de su gran calidad humana y de su no menor dimensión de estadista, eligió lo más difícil cual fue reeducar a su pueblo –blancos y negros– para la convivencia, la paz y la igualdad, sin exclusiones. Lideró la transición a la democracia de Sudáfrica sin odios, basándola en la reconciliación, igual que hicimos los españoles tras la muerte de Franco. Hondura humana y moral del personaje, pues, pero también gran elegancia, en el porte y en las maneras. Supo no eternizarse en el poder, aun contando con el respaldo popular. Se retiró tras gobernar de 1994 a 1996.

Con toda justicia, en 1994 se le honró con el Premio Nobel de la Paz. Políticos de este temple y autenticidad qué poquitos hay. Aunque la comparación pueda ofender, nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sustituido la concordia/reconciliación, tan caras a Mandela, por la división/encono entre los españoles al querer demoler de facto el régimen político de la Transición. El mérito estaría en continuar la misma, perfeccionándola o corrigiéndola, pero no desnaturalizándola. Y ello por un poco más de tiempo en el poder, que terminará devorándole al no ser capaz –como Mandela– de llevar adelante una política creadora y constructiva.