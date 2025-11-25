HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura?

25-N, un grito por la prevención

La lucha para erradicar la violencia contra las mujeres exige medidas más certeras de control y de educación para atajarla desde la juventud

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cada 25-N es una oportunidad para denunciar con más fuerza si cabe una infamia impropia de cualquier sociedad civilizada como la nuestra. El Día ... Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres constituye un espacio de reivindicación y lucha contra el maltrato hacia ellas en cualquiera de sus formas –física, sexual, económica o psicológica–. Es una reclamación de rigor, un compromiso moral que debería concitar amplísimas mayorías sociales durante el resto del año y, lamentablemente, una imperiosa necesidad ante una lacra a la que, de momento, no hemos sido capaces de ponerle freno a pesar de todos los esfuerzos. Un fracaso que nos interpela como colectividad y un acicate para no cejar en el empeño con mayores recursos, prevención y educación. Detrás del imprescindible grito que hoy volverá a recorrer nuestras calles en contra de la violencia, hay personas que han sufrido y que lo siguen haciendo: Juana, de 79 años; María del Pilar, de 60; Silvia, de 38; y Ainhoa, de 19; son algunas de las 38 asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2025 en el conjunto de España. Son los nombres de la expresión más sangrante del machismo, pero por desgracia no los únicos. Desde 2023 se suman a la dramática lista los 65 menores asesinados por padres o parejas de las madres en una manifestación extrema de violencia hacia la mujer. El doloroso impacto de estas cifras debería ser por sí solo un revulsivo para enarbolar con más ahínco la bandera por la igualdad y la convivencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  4. 4

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  5. 5

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana
  6. 6 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  7. 7 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  8. 8 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  9. 9 Un incendio en la fábrica de tomates de Conesa en Badajoz provoca daños materiales
  10. 10 Badajoz instalará un tercer mercado navideño en la plaza Alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 25-N, un grito por la prevención

25-N, un grito por la prevención