Cómo ser rico. Manual de instrucciones. Primer mandamiento: no tener dinero en el banco. Claro. A mí se me olvida pagar un recibo del ayuntamiento ... y al tiempo tengo un embargo como un camión en mi cuenta. A Luis Medina le quieren embargar por su millón de euros la llamada para conseguir mascarillas y el juez encuentra 247,26 euros en sus cuentas. Con eso no se compra ni unos zapatos. Y, además, el juez ha comprobado que Medina ya no dispone de los bonos de 400.000 euros a los que se refirió la Fiscalía y que también se ordenó embargar. Vamos de sorpresa en sorpresa. ¿Alzamiento de bienes? Ya veremos. «Me interesa el juicio penal, el mediático ya lo he perdido», declaró Medina dando la razón a Alan Alda cuando decía que no es necesario ser rico y famoso para ser feliz, que sólo es necesario ser rico. A veces, ser famoso dificulta esa felicidad. El socio paleto, que se llevó más dinero, recibe menos reproches porque no se sabe quién es.

Opinión HOY