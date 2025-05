El año 2022 se acaba. Empiezo con esta obviedad para advertir a quienes aún no se hubieran dado cuenta de que quedan exactamente 20 días ... para tomar las uvas y dar por finiquitado este extraño año, o no tan extraño si tenemos en cuenta los dos que lo precedieron.

Tenemos 20 días para hacer balances, listas, actualizar agendas y calendarios, marcarnos propósitos que no cumpliremos, buenos deseos que dejarán mucho que desear y todo lo que no hemos hecho en este año pero que olvidaremos.

O tenemos 20 días para mandar todo al carajo. Hagamos lo revolucionario y pasemos de todos esos propósitos absurdos: lo de ir al gimnasio, comer menos, leer más, trabajar menos, ganar más, salir menos, hacer más, gastar menos.

No hagan listas, no esperen nada, 2023 será una continuidad de este 2022 agotado.

Cada año al finalizar el mes de diciembre tengo ataques de nostalgia. Es como si me acercara a un abismo, ¿recuerdan aquello del efecto 2000 cuando parecía que todo se acababa? Pues eso pero cada año.

Es ansiedad combinada en un buen cóctel con frustración por todo aquello que no he conseguido, que suele ser mucho teniendo en cuenta los niveles de productividad y exigencias que nos marcamos.

Es tristeza por lo que acaba y miedo a lo nuevo. Si lo pensamos fríamente, sin nostalgias y pánicos, se trata solo una vuelta de hoja a un calendario que inventó o aplicó Julio César con sus 365 días.

Puestos a hacer listas, pongámonos ambiciosos: primero, fin a todo conflicto armado o guerra, segundo, stop al calentamiento global, desaparición de las especies y cambio climático, tercero, fin al odio en todas sus variantes, cuarto, fraternidad, quinto, fin a las tazas con mensajes imposibles de alcanzar y los libros de autoayuda que no ayudan nada, sexto, menos ambición y más amor.

Podría seguir con una larga lista aderezada con cava y vino extremeños pero hemos quedado en que las listas solo están para no hacerlas o para quemarlas.

Una amiga bonita a la que acabo de contar que escribía sobre esto me ha dicho que el fin de año siempre tiene algo de especial, aunque no tiene por qué ser bueno. No puedo decirlo mejor. Nos pasamos la vida intentando que los momentos especiales sean buenos, increíbles e inolvidables y en la búsqueda del ave de mil plumas con colores exóticos nos perdemos un millón de matices que no nos llevarán al éxtasis pero sí nos harán vivir, sobrevivir.

De este final de año, como de otros, me aplastan la soledad, la tristeza y la pérdida frente al escaparate de opulencias y compras, un escaparate siempre encendido y ruidoso que abruma si no entras en él. La costumbre de gastar en todo porque enero ya está marcado en negro y en cuesta, diciembre es para tirar la casa por la ventana aunque ya no queden ni muebles. Es la catarsis de la opulencia, ¿pero qué pasa cuando no tienes qué tirar, ni comprar? Igual lo que te queda es pensar que el año que viene será mejor.

Sobrevivan con todos los fracasos y los éxitos, no se dejen abrumar por ninguno de ellos, todos son efímeros. No quiero que entiendan que les alecciono sobre nada, vivan el final de año, estos 20 días, como consideren, con nostalgia o con éxtasis, con listas y euforia, como sea pero vívanlo.

2022 se acaba, nos vemos en 2023.