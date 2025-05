«Hay farmacéuticas que compran países y usan seres humanos como cobayas»

La saga infantil 'Los Futbolísimos' convirtió a Roberto Santiago (Madrid, 1968) en un autor de éxito sostenido y global. Tras 25 años dedicado a la ... literatura infantil en los que ha vendido más de cinco millones de ejemplares de la legendaria serie, el guionista y narrador saltó al 'thriller', género al que regresa con 'La rebelión de los buenos' (Planeta). Es una intriga sobre la corrupción y los largos tentáculos de la poderosa industria farmacéutica. Unas multinacionales con tics mafiosos y que gracias a medicamentos como los ansiolíticos de los que abusamos y los opiáceos que han hecho estragos en Estados Unidos no dejan de engrosar sus sustanciosas cuentas de resultados y «mantienen anestesiada a la sociedad».

«Hay farmacéuticas con más recursos y poder que muchos estados. Tanto, que han comprado países en África para experimentar con humanos como si fueran cobayas», asegura Santiago, que ha estado más de cinco años recopilando material para esta novela que le dio el premio Fernando Lara 2023.

Una ficción que no es condescendiente con los fabricantes de unos fármacos de los que se abusa en occidente. «Todos vivimos anestesiados en gran medida, y me incluyo, dando por hecho y por válidas cosas que no deberíamos», asegura el autor. «Hemos dejado nuestra que salud esté en manos de corporaciones que solo buscan beneficios económicos, entre otros con productos como unos ansiolíticos que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), son innecesarios en el 80% de los casos», denuncia el escritor. Reconoce, no obstante, «que las farmacéuticas han hecho mucho por la humanidad».

Salud mental

El germen de la historia fue un informe al que Santiago tuvo acceso hace seis años «sobre el creciente número de querellas y demandas que hay en Europa contra grandes corporaciones farmacéuticas». «La novela nos interpela sobre muchas otros asuntos. Además de la cuestión farmacéutica habla de salud mental, de las relaciones tóxicas, de unas experiencias muy cercanas a la ansiedad que conozco bien y que me han hecho volcarme mucho». «Soy escritor, y me dedico a la ficción, pero también quiero aportar mi pequeño granito de arena», se reivindica.

Santiago debutó en el 'thriller' judicial en 2017 con 'Ana', una intriga que dio pie a la exitosa serie 'Ana Tramel' protagonizada por Maribel Verdú. Regresa así confiado a este género que tantas satisfacciones le procura y que le aleja, solo momentáneamente, del publico infantil. Lo hace mirándose en el espejo de Patricia Highsmith o Georges Simenon, dos modelos para él . «No es ni un salto ni un cambio; es el fruto lógico de dar con un tema que merece un novela, como el de las mafias que hay en la industria farmacéutica», se justifica Santiago. Reconoce que los lectores menudos «son más exigentes que los adultos» y asegura que «jamás» dejará de escribir para ellos. «Escribir es como componer música: debe sonar bien y transmitir emociones a través de la palabra», señala.

Para el escritor madrileño la literatura «es ante todo disfrute», pero cree que el 'thriller' no es solo un entretenimiento. «Es también un contenedor de denuncias sociales», como las que mueven a sus personajes. Al machote y pendenciero abogado y detective Jeremías Abi, protagonista de un relato plagado de reflexiones que se inicia con una cita de Edmund Burke: «Para que el mal triunfe solo es necesario que los buenos no hagan nada».

Desidia

Y esa pasividad, ese cruzarse de brazos, es lo que hace la mayoría silenciosa en la novela de Roberto Santiago. Sus personajes, como David contra Goliat, luchan contra los gigantes de las farmacéuticas y sus abusos para vencer esa desidia social. «Muchas veces los buenos no se mueven tanto, y no es ni por cobardía, ni por vaguería. Es que ni siquiera saben que deben moverse. Tenemos que movernos, agitarnos y preguntarnos más cosas; no limitarnos a asumir los defectos del sistema», reclama Santiago.

Serán así Abi y sus compañeras de bufete, Trinidad y Dolores, quienes se enfrenten a la farmacéutica Montero-Meyer, y sus prácticas mafiosas en una frenética y desigual batalla que discurre en Madrid, en buena parte en el populoso y popular Carabanchel, el barrio donde creció el escritor, y con unas subtramas que invitan a pensar que habrá continuidad.

«Aún no sé si estamos ante una posible saga. Ya se verá», dice Santiago, que participó como guionista en la adaptación de 'Los Futbolísimos' y de 'Ana' y que anticipa que ya que «hay interés» para traducir a imágenes 'La rebelión de los buenos'.