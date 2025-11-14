HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Fernando Calvo

Zelenski viajará a España el 18 de noviembre para una recepción oficial en el Congreso

El presidente ucraniano será recibido por Francina Armengol y Pedro Rollán en su segunda visita oficial a Madrid, antes de reunirse con Pedro Sánchez en un encuentro cuya fecha no se ha hecho pública por motivos de seguridad

EP

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitará oficialmente España el próximo martes, 18 de noviembre, en un acto en el Congreso de los Diputados donde será recibido por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y el del Senado, Pedro Rollán.

El Congreso ha hecho oficial este visita en su agenda de previsiones de cara a la semana que viene. Zelenski acudirá al Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes, en un acto programado a las 9.30 horas donde será atendido por las autoridades.

Será la segunda visita oficial del presidente ucraniano en Madrid. El Gobierno ya anunció que Zelenski visitaría próximamente España para ser recibido también por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si bien desde Moncloa no confirman la fecha del encuentro alegando «motivos de seguridad», tal y como suele ocurrir con los desplazamientos internacionales del líder ucraniano, dada la permanente amenaza rusa desde la invasión.

Zelenski tenía previsto realizar un viaje a España en abril de este año que tuvo que suspender para asistir al funeral del Papa Francisco en Ciudad del Vaticano.

En su primer visita a España, Zelenski firmó con Sánchez en el Palacio de Moncloa un acuerdo bilateral de seguridad y defensa que se extendió a ámbitos como la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y «la búsqueda de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional». Asimismo, los Reyes de España organizaron un almuerzo de honor con el mandatario internacional en el Palacio Real.

Tras el inicio de la guerra, el mandatario ucraniano también intervino en una Pleno extraordinario del Congreso en abril de 2022 por videoconferencia, pero no fue hasta mayo de 2024 cuando acudió presencialmente a la Carrera de san Jerónimo, en el curso de una visita de Estado.

