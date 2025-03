Yolanda Díaz asume la posición de Podemos pero pide otro tono

Paula De las Heras Madrid Martes, 14 de febrero 2023, 21:13 Comenta Compartir

Yolanda Díaz hizo este martes un llamamiento a Podemos para que rebaje el tono empleado en la batalla interna que ya erosiona al Gobierno por la reforma de la ley del 'solo el sí es sí'. La vicepresidenta segunda se desmarcó así de algunas de las declaraciones más duras vertidas por dirigentes de la formación morada contra el PSOE e instó a defender la posición con vehemencia en privado pero sin incurrir en ataques directos, al menos, en público: «Las formas en política a veces son mas importantes que el fondo», aseveró.

En el entorno de la vicepresidenta segunda aseguran que ella no mantendrá una postura diferente de la que vienen exhibiendo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, o la ministra de Igualdad, Irene Montero, totalmente contrarias a aceptar la propuesta registrada la semana pasada por los socialistas en el Congreso para volver a introducir la violencia y la intimidación como elementos determinantes a la hora de medir la gravedad de las agresiones sexuales y elevar sus penas. No lo hará porque ha celebrado ya un buen número de reuniones con el «espacio político» del que todos forman parte y ha llegado a la conclusión de que está en minoría. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo ni, sobre todo, que comparta la manera en la que están gestionando esta crisis. Entre otras cosas, porque cree que puede estar dando alas a la derecha.

«A mí me van a encontrar siempre con estas formas y cuidando la coalición porque yo conozco bien a Alberto Núñez Feijóo y su carácter moderado queda lejos de la realidad», dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de sacar pecho de la más de una docena de acuerdos sociales logrados como ministra de Trabajo en lo que va de legislatura. Fuentes de su departamento aseguran que la petición de ahogar el ruido era para las dos partes del Ejecutivo, pero lo cierto es que, al margen de las críticas de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ahora apartada de la negociaicón, los socialistas ya llevan días tratando de rebajar tensiones. Y por lo que se había preguntado a Díaz era, específicamente, por las declaraciones vertidas a lo largo del fin de semana por dirigentes como Belarra o la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, que llegaron a tildar al PSOE de partido conservador o a acusar a Sánchez de estar más cerca del líder del PP que de su propia ministra (en referencia a Irene Montero).

Negociación parlamentaria

La vicepresidenta segunda, además, se desmarcó de los morados en otra cuestión. Si Igualdad lleva días reclamando a los socialistas que retiren su proposición de ley y regresen a la negociación en el seno del Gobierno para presentar un texto conjunto -una fase que el PSOE considera ya superada-, Díaz aceptó que las conversaciones y la búsqueda de un consenso que cada vez parece más imposible se lleven a cabo ya en el Congreso de los Diputados. «Dejemos trabajar a los grupos parlamentarios -reclamó incluso- que tienen oficio».

«Mi posición, que es la del espacio al que represento - insistió- es clara: primero alcancemos un acuerdo; dos, sin ruido se trabaja siempre mejor. Yo sigo pidiendo aquí discreción, calma y serenidad, me van a encontrar ahí». Su petición coincide con la que la víspera había realizado ya la vicesecretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, quien afeó a sus socios que expresaran sus discrepancias con «muchísima dureza». «Desde el PSOE vamos preservar el Gobierno de coalición y vamos a evitar hacer cualquier comentario que sea ofensivo», garantizó.

Los dos socios del Gobierno remarcan una y otra vez en que su alianza no está en riesgo y en que la brecha que ahora los separa a cuenta de la que estaba llamada a ser una de las leyes estrella de la legislatura es salvable. Pero en el principal partido de la coalición ya hay quien teme que en el fondo Podemos esté haciendo oposiciones a que Sánchez los eche antes de las elecciones.