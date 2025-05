Xavier Trias: «Soy convergente»

cristian reino Barcelona Martes, 13 de diciembre 2022, 14:53 Comenta Compartir

Con el regreso de Xavier Trias como candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, vuelve la antigua Convergència. Seis años después de su desaparición, el partido fundado por Jordi Pujol se presenta de nuevo a unas elecciones, en este caso municipales y bajo las siglas de Junts. Eso sí, el aspirante a ser alcalde de Barcelona por segunda vez (lo fue entre 2011 y 2015) ha señalado este martes que encabezará una candidatura «muy personal», en la que la marca Junts estará más bien escondida, pues aspira a aglutinar a votantes de todas las sensibilidades catalanistas de centro derecha, ya sean de Junts, PDeCAT o soberanistas moderados. La marca Junts quedará tan escondida que Trias evitará también, en lo posible, el debate sobre la independencia. «Mi obligación es no pasarme todo el día hablando de la independencia», ha afirmado en Rac1. «Esto no va de secesión sí o no, va de ciudad», ha señalado.

El exconsejero de Jordi Pujol defiende el legado del expresidente de la Generalitat y reivindica la antigua Convergència. «Soy convergente», ha afirmado. Hay muchos en su partido, Junts, que reniegan del pasado de CDC, pero en cambio Trias está convencido de poder ganar enarbolando el discurso de orden de la antigua Convergència, aunque haya sectores en la formación juntera que reniegan del pasado ligado a las siglas de Pujol y Mas. La decisión de Trias de optar a la alcaldía tensionará las relaciones entre la dirección juntera, capitaneada por Jordi Turull, y el sector radical, liderado por la presidenta de la formación, Laura Borràs, que aspiraba a situar como alcaldable a su mano derecha, Jaume Alonso Cuevillas.

El aspirante, no obstante, ha señalado que cuenta con el apoyo de Borràs y también de Puigdemont. Trias cuenta con Neus Munté como número dos de la candidatura. «Me presento para ganar las elecciones y ser el alcalde de Barcelona», ha afirmado en rueda de prensa. Se erige en el candidato antiColau. Hasta el punto que se ha mostrado dispuesto a investir a los aspirantes del PSC o ERC, si ganan las elecciones, con tal de que la actual alcaldesa no repita en el cargo por tercera vez. La contienda local en Barcelona se presenta como la más reñida en mucho tiempo. Hasta cuatro candidatos parten con posibilidades, lo que atomizará el voto. Colau aspira a su tercer mandato. Jaume Collboni (PSC), como teniente de alcalde en coalición con los comunes compite también contra Ernest Maragall (ERC) y Trias (Junts). Estos dos últimos superan los 76 años. Para el juntero, la edad no es problema si el equipo es «potente».